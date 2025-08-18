Ofensywa OMEN i HyperX: sprzęt dla wymagających graczy i profesjonalistów

HP ma dla miłośników pecetowego grania prawdziwą gratkę. Wszystko za sprawą najnowszej oferty, która zapewni jeszcze więcej możliwości w każdym aspekcie. Od niesamowitej wydajności po równie imponującą jakość dźwięku. Zobaczmy co nowego ma do zaproponowania OMEN i HyperX.

Podczas konferencji HP Level Reforge, HP Inc. zaprezentowało najnowsze urządzenia z linii OMEN i HyperX, kierowane do graczy oraz twórców poszukujących wysokiej wydajności i szerokich możliwości personalizacji. Firma podkreśliła, że nowe rozwiązania, w tym OMEN MAX 45L oraz technologie z zakresu sztucznej inteligencji, powstały w odpowiedzi na rosnące wymagania użytkowników w zakresie działania sprzętu i indywidualnych ustawień.

Sztuczna inteligencja wesprze najbardziej wymagających graczy

OMEN MAX 45L został wyposażony w opatentowane chłodzenie CRYO CHAMBER, które pozwala obniżyć temperaturę procesora o 7,5 stopnia Celsjusza podczas pełnego obciążenia. Komputer wykorzystuje najnowsze komponenty, takie jak procesor AMD Ryzen 9 9950X3D i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090. Konstrukcja obudowy, z podwyższonymi stopkami i otwartymi otworami wentylacyjnymi, poprawia chłodzenie procesora graficznego nawet o 2 stopnie. Urządzenie posiada także w pełni modułowy zasilacz OMEN o mocy 1200 W, umożliwiający monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym.

„Gracze oczekują czegoś więcej niż tylko czystej mocy. Chcą sprzętu, który będzie dostosowany do ich stylu gry. Od wydajności wzbogaconej o sztuczną inteligencję po nasze najpotężniejsze komputery stacjonarne OMEN i spersonalizowany sprzęt HyperX (...)” – komentuje Josephine Tan, Senior Vice President and Division President of Personal Systems Gaming Solutions w HP Inc.

W ofercie znalazły się również dwa odświeżone komputery OMEN 35L, w tym Stealth Edition, wyróżniający się minimalistyczną, czarną obudową bez podświetlenia RGB. Model Stealth Edition został wybrany oficjalnym komputerem rozgrywek League of Legends Esports oraz VALORANT Champions Tour w ramach współpracy HP z Riot Games.

Firma HP rozszerza także dostępność technologii OMEN AI, która wspomaga optymalizację wydajności, temperatury i zużycia energii w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie jest zintegrowane z OMEN Gaming Hub i obsługuje popularne tytuły, takie jak Valorant, League of Legends, Apex Legends czy Fortnite.

„W Riot wierzymy, że organizacja światowej klasy zawodów e-sportowych zaczyna się od zapewnienia naszym zawodowcom najlepszego sprzętu, więc to idealny moment, aby ogłosić OMEN 35L Stealth Edition oficjalnym komputerem LoL Esports i globalnych wydarzeń VALORANT Champions Tour."– mówi David Mulhall, Global Head of Esports Business Development and Partnerships w Riot Games

Wśród nowości pojawiły się również zestawy słuchawkowe HyperX Cloud Alpha 2 Wireless i HyperX Cloud Flight 2, zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i personalizacji. HyperX Cloud Alpha 2 oferuje do 250 godzin pracy na jednym ładowaniu oraz możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch bezprzewodowych zestawów słuchawek. Model HyperX Cloud Flight 2 wyróżnia się panelami RGB oraz zdejmowanymi nakładkami na nauszniki, które umożliwiają personalizowanie doświadczenia pod gust gracza.

Do oferty dołączono mikrofony HyperX FlipCast oraz HyperX SoloCast 2. FlipCast obsługuje zarówno złącza USB, jak i XLR, oferując studyjną jakość dźwięku oraz funkcje takie jak wyciszanie jednym dotknięciem i LED-owy miernik poziomu sygnału wejściowego. SoloCast 2 to kompaktowe rozwiązanie typu plug-and-play, wyposażone w uchwyt antywstrząsowy i piankowy filtr pop.

Produkty dostępne w sprzedaży już niebawem

Na dostępność produktów nawet nie trzeba się mocno zbroić ww cierpliwość. Bowiem są one już tuż za rogiem i będą dostępne w sklepie hp.com już niebawem.

OMEN MAX 45L ma być dostępny we wrześniu w cenie wyjściowej 13999 PLN,

OMEN 35L ma być dostępny również we wrześniu w cenie wyjściowej 8999PLN (w planach także jeszcze w tym roku dostępność OMEN 35L Stealth Edition),

(w planach także jeszcze w tym roku dostępność OMEN 35L Stealth Edition) ,

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Alpha 2 ma być dostępny we wrześniu w cenie wyjściowej 1269 PLN,

Z kolei zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Flight 2 ma być dostępny w listopadzie w cenie wyjściowej 559 PLN,

Mikrofon HyperX FlipCast ma być dostępny w październiku w cenie wyjściowej 999 PLN,

Mikrofon HyperX SoloCast 2 ma być dostępny we wrześniu w cenie wyjściowej 249 PLN.

Źródło: informacja prasowa