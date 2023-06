Przegląd najlepszych urządzeń w Plusie

Operatorzy telefonii komórkowej już od dawna oferują nie tylko możliwość rozmów czy wysyłania wiadomości. Dzisiaj to wielobranżowe przedsiębiorstwa, które dają nam dostęp do internetu, telewizji, a także urządzeń, na których możemy z tych usług korzystać.

Postanowiliśmy zatem sprawdzić jakie ciekawe smartfony, tablety czy routery znajdziemy w ofercie sieci Plus i przybliżyć wam nieco ich możliwości.

Jaki smartfon wybrać z oferty Plusa?

Oferta smartfonów w sieci Plus jest bardzo szeroka, znajdziemy tu urządzenia wielu różnych producentów, na czele z liderami rynku, czyli Apple, Samsungiem oraz Motorolą. Wybór konkretnego modelu z pewnością nie jest łatwy, dlatego zamierzam pomóc wam podjąć dobrą decyzję odnośnie zakupu smartfona. Z siecią Plus jest to o tyle wygodne, że sam zakup można rozłożyć na wygodne raty, które opłacimy razem z abonamentem telefonicznym. Jeśli szukacie smartfona ze średniej półki, a najbardziej istotna jest dla was kwestia wykonywanych przez niego zdjęć to warto rzucić okiem na Samsunga Galaxy A54 5G 8/256 GB, który w naszym porównaniu do Galaxy S23 5G pokazał, że wcale mu w tej kwestii nie ustępuje. Poza tym jego specyfikacja jest zbliżona do flagowych modeli. Mamy tu Androida 13 z nakładką OneUI 5.1, ekran Super AMOLED o odświeżaniu 120 Hz i przekątnej 6,4 cala, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci na dane i wspomniane już świetne aparaty, z głównym sensorem o rozdzielczości 50 Mpix. Wybierając ten model w Plusie, nawet z najtańszym abonamentem 5G wystarczy, że zapłacicie 249 zł opłaty startowej, a resztę spłacicie w wygodnych ratach. W pakiecie z abonamentem znajdzie się jeszcze roczny dostęp do platformy Disney+ w prezencie.

Innym ciekawym smartfonem ze średniej półki jest motorola edge 40, która wyróżnia się przede wszystkim pełną odpornością na wodę (IP68). Ten smartfon możecie zanurzyć, a nawet nagrać film pod wodą i nic nie powinno mu się stać. Poza tym oferuje świetną specyfikację, niezłe aparaty oraz szybkie ładowanie z mocą 68 W i ładowanie bezprzewodowe. Całkiem nieźle jak na model, który w wersji z 256 GB pamięci można kupić za mniej niż 3000 złotych. Dla miłośników flagowych smartfonów ciekawie powinna wyglądać natomiast oferta na Samsunga Galaxy S22 5G, czyli zeszłorocznego modelu, który można dzisiaj nabyć w atrakcyjnej cenie. W zamian za to dostajemy nadal świetną specyfikację, z jeszcze lepszymi aparatami (w tym z obiektywem wyposażonym w trzykrotny zoom) oraz niewielkie rozmiary, bo ten model ma ekran o przekątnej 6.1 cala i jest jednym z mniejszym telefonów w tym segmencie.

Nie można też oczywiście zapomnieć o smartfonie, który wśród flagowych modeli sprzedaje się zazwyczaj najlepiej, czyli Apple iPhone 14, który w wersji 128 GB dostępny jest w Plusie w bardzo atrakcyjnej cenie. W dodatku obejmuje go program Plus Odkup pozwalający na obniżenie ceny telefonu dzięki odsprzedaży swojego starszego smartfona. iPhone 14 nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, oferuje wszystko co najlepsze na rynku, w tym łączność 5G oraz rewelacyjne aparaty, które sprawią, że wasze zdjęcia zawsze będą piękne. Tego modelu nie trzeba chyba nawet specjalnie reklamować, ale jeśli macie wątpliwości to zapraszam do naszej recenzji iPhone 14.

Szeroki wybór tabletów w Plusie

Plus ma też w swojej ofercie spory wybór tabletów, które można kupić bez abonamentu i również w ramach korzystnej oferty ratalnej. Te przenośne urządzenia nie zdobyły może tak dużego rynku jak smartfony, ale coraz więcej osób docenia możliwości jakie dają, szczególnie pod kątem konsumpcji treści praktycznie w każdej sytuacji. Z tabletem nie musimy siadać do biurka czy stołu, można go wziąć na kanapę i wygodnie obejrzeć ulubiony serial albo zrobić zakupy w internecie. Do takich prostych czynności nada się np. Lenovo Tab M10 Plus 3 gen. 4/128GB LTE z wbudowanym modemem LTE, który zapewni nam łączność w każdych warunkach. Duży wyświetlacz o przekątnej 10,6 cala oraz rozdzielczości 2K pozwala na wygodne oglądanie filmów czy seriali (4 głośniki zoptymalizowane w technologii Dolby Atmos), a do tego dba o nasze oczy dzięki redukcji emisji niebieskiego światła.

Jeśli szukacie czegoś bardziej uniwersalnego, co może zastąpić notebooka, to warto spojrzeć na Huawei MatePad 11 Wi-Fi 6/128GB, który sprzedawany jest w zestawie z rysikiem oraz klawiaturą magnetyczną. To urządzenie z powodzeniem posłuży nie tylko do konsumpcji treści, ale również pozwoli odpisać na maila czy stworzyć krótkie wypracowanie bez konieczności uruchamiania komputera. W dodatku dzięki świetnej specyfikacji poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi aplikacjami i grami. Natomiast dla tych, którzy nie uznają kompromisów, najlepszym wyborem będzie flagowy produkt z Korei - Samsung Galaxy Tab S8 5G 8/128GB. W tym modelu dostaniemy wszystko co najlepsze, a do tego jeszcze możliwość skorzystania z szybkiej sieci 5G Plusa, dzięki wbudowanemu modemowi. To uniwersalne urządzenie, do którego również można dokupić różne akcesoria i znacznie usprawnić swoje życie.

Smartwatch do kompletu

Coraz większą estymą użytkowników cieszą się również popularne smart zegarki, a jednym z najlepszych modeli na rynku z pewnością jest najnowszy Samsung Galaxy Watch 5 44mm. Współpraca z Google i przejście na system WearOS wyszła Samsungowi na dobre, a Galaxy Watch 5 to bez wątpienia najbardziej dopracowany zegarek na tej platformie. Oferuje nie tylko pełnię możliwości technicznych, ze wsparciem aplikacji czy płatności zbliżeniowych, ale też wiele funkcji fitnessowych i zdrowotnych. Przy pomocy zegarka możecie chociażby sprawdzić pracę swojego serca czy zadbać o zdrowy sen. Urządzenie w Plusie jest dostępne w wygodnych ratach z pierwszą wpłatą w wysokości symbolicznej złotówki.

Internet w domu z 5G? Nie ma problemu

Mając atut największej i najszybszej sieci 5G Ultra, trudno nie oferować dostępu do internetu w tej technologii. A jeśli chcemy skorzystać z pełni możliwości sieci, to konieczne jest zaopatrzenie się w odpowiedni sprzęt. Plus ma w swojej ofercie wiele routerów ale wyróżniają się szczególnie dwa. Zowee Router 5G CPE 5 to zintegrowane rozwiązanie, czyli modem i router w jednym. Dzięki temu urządzeniu połączymy się z siecią 5G i podzielimy ją bezprzewodowo na wszystkie pozostałe urządzenia w naszym domu. Co więcej w pakiecie z abonamentem internetowym zakup routera możemy rozłożyć sobie na kilkanaście wygodnych rat. Oferta abonamentów zaczyna się już od 39 złotych miesięcznie z limitem 50 GB, ale dla bardziej wymagających są też oferty na 500, 700 czy nawet 1000 GB miesięcznie. W dodatku przenosząc się do Plusa od innego dostawcy można zyskać 3 miesiące abonamentu gratis.

I skoro już mowa o tych najbardziej wymagających użytkownikach, to dla nich przygotowano tandem ZTE MC889 5G + Router WiFi - ZTE T3000, który zapewnia bezkompromisową wydajność. Dedykowany modem zewnętrzny MC899 5G zapewnia najmocniejszy sygnał i najwyższe prędkości transferu w sieci 5G dzięki chipowi Qualcomm X62 5G. W dodatku wyposażony jest w port WAN/LAN 2,5 Gbps, co oznacza, że nigdy nie będzie wąskim gardłem. Natomiast dedykowany router ZTE T3000 nie tylko pozwoli rozdzielić nam sygnał internetowy przy pomocy wbudowanych portów LAN, ale również bezprzewodowo w najnowszej technologii WiFi 6 AX3000. Co więcej wspiera technologię Easy Mesh pozwalającą na łatwą rozbudowę sieci, a także umożliwia sparowanie np. smartfona z siecią WiFi zbliżeniowo dzięki technologii NFC. Cały zestaw można rozłożyć na wygodne raty nawet na 48 miesięcy i cieszyć się w tym czasie szybkim internetem w całym domu.