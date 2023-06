5G Ultra - oto najszybszy internet mobilny od Plusa. Oferuje pobieranie do 1 Gb/s!

12 czerwca sieć Plus wprowadziła nowość w swojej ofercie: 5G Ultra. Jest to najnowsza technologia sieciowa, która umożliwia korzystanie z szybkiego internetu mobilnego. Teraz maksymalna prędkość pobierania danych w sieci 5G Plusa wzrasta nawet do 1 Gb/s!

Maksymalna prędkość pobierania danych w sieci 5G Plusa wzrosła do 1 Gb/s. To oznacza, że korzystając z 5G Ultra, można pobrać duże pliki, oglądać filmy online, słuchać muzykę czy cieszyć się grami online bez opóźnień. Nawet tych uruchamianych w chmurze! Kto może skorzystać z nowej usługi? 5G Ultra jest dostępne bez dodatkowych opłat dla wszystkich klientów Plusa i Plush korzystających z ofert: Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę. Co sprawia, że 5G Ultra wyróżnia się spośród innych technologii? Pionierskie rozwiązanie opiera się na agregacji trzech pasm - dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowej warstwy 4G (1800 MHz). Ta kombinacja pozwala na osiągnięcie maksymalnej szybkości pobierania danych, porównywalnej do światłowodowego połączenia.

W ciągu najbliższych dni zostanie włączone w 356 stacjach bazowych rozsianych po blisko 100 miejscowościach! To oznacza, że coraz więcej osób będzie miało dostęp do najszybszego 5G w Polsce. Lista lokalizacji z dostępem do 5G Ultra będzie sukcesywnie rozszerzana, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z tej rewolucyjnej technologii. Już od 15 czerwca 5G Ultra trafi do następujących miejscowości!

województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Śrem, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Krzymów,

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce,

województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Oborowo,

województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok,

województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol,

województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kolbudy,

województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo,

województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Białogard, Wałcz, Choszczno, Pyrzyce, Płoty, Maszewo, Mielno, Rewal.

Jakie urządzenia obsługują 5G Ultra?

Lista urządzeń obsługujących 5G Ultra będzie stale rozszerzana. Na tę chwilę w portfolio Plusa znaleźć można następujące sprzęty, które obsłużą łączność 5G Ultra:

Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Z Flip4 5G, Samsung Z Fold4 5G, OPPO Find N2 Flip 5G, motorola edge 40 pro, motorola ThinkPhone, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, router D-Link DWR-X1820, Zowee Router 5G CPE 5 oraz ZTE MC889 5G + Router WiFi – ZTE T3000.

Źródło: informacja prasowa