W 1998 roku Plus wprowadził rewolucyjną usługę telefonu na kartę, umożliwiając klientom korzystanie z dzwonienia i wysyłania wiadomości bez konieczności posiadania abonamentu. Ta innowacyjna oferta spowodowała zwiększenie popularności telefonii komórkowej oraz sprawiła, że z tego typu technologii mogło skorzystać więcej ludzi. Dziś, Plus na Kartę to 2 360 000 000 minut - tyle wydzwonili w zeszłym roku klienci Plusa korzystający z oferty Plus na Kartę, a w sam ostatni weekend majowy rekordzista prowadził rozmowy przez niemal 100 godzin. Plus dzieli się również innymi danymi - 670 000 000 to liczba wysłanych SMS-ów w minionym roku. Użytkownicy oferty chętnie korzystają także z internetu - wykorzystali 83 PB danych (czyli 83 000 000 GB). Gdybyśmy chcieli to porównać, to Plus informuje, że to ok. to 48 000 000 godzin oglądania filmów w jakości HD.

Jak skorzystać z promocji z okazji 25. urodzin Plus na Kartę?

Z okazji 25. urodzin Plus na Kartę rozdaje darmowe gigabajty do swobodnego korzystania z internetu. Aby otrzymać 25 GB należy do 18 czerwca wysłać bezpłatnego SMS-a na numer 80225 o treści URODZINY. Pakiet ważny jest 30 dni.

5G Ultra w Play. Nowa usługa dla klientów

Warto przy okazji przypomnieć o nowej usłudze dla klientów Plusa. To 5G Ultra mające być najszybszym połączeniem 5G w Polsce z maksymalną szybkością pobierania do 1 Gb/s. Uzyskanie takich wyników możliwe było dzięki agregacji 3 pasm - dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz warstwy 4G (1800 MHz). 5G Ultra jest bezpłatnie dostępne dla wszystkich klientów Plusa i Plusha korzystających z ofert: Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na Kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na Kartę. Aby cieszyć się ultraszybkim internetem wystarczy przebywać w zasięgu 5G Ultra oraz posiadać kompatybilne urządzenie. Mapę zasięgu sieci 5G Ultra znajdziecie na stronach Plusa: plus.pl/mapa-zasiegu.