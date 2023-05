Plus Odkup - zamień starego smartfona na nowy i zyskaj rabat

Kupując nowego smartfona zazwyczaj musimy zmierzyć się z problemem co zrobić ze starym telefonem. Najlepiej jest jeśli możemy komuś go oddać, często jednak ląduje w szufladzie, bo wiele osób nie chce albo nie ma czasu bawić się w sprzedaż na wolnym rynku.

Kupujący często są wymagający, narażamy się na oszustwa, a cały temat może ciągnąć się miesiącami. Naprzeciw wychodzi nam jednak sieć Plus, która w ramach programu Plus Odkup, bardzo chętnie odkupi naszego starego smartfona i dodatkowo da jeszcze rabat na nowy model.

Plus Odkup to ciekawa propozycja dla każdego

Usługa Plus Odkup wystartowała już kilka miesięcy temu, ale początkowo obejmowała tylko smartfony firmy Apple. Od kilku tygodni do programu dołączyli również kolejni producenci i tak dzisiaj w salonach Plusa można sprzedać smartfony takich marek jak: Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony oraz Xiaomi. Dzięki temu nie musimy się martwić co zrobić ze starym smartfonem. Wystarczy przyjść do salonu Plusa ze swoim telefonem, a sprzedawca w kilka minut dzięki specjalnej aplikacji oceni stan techniczny naszego urządzenia i zaproponuje kwotę odkupu, którą będziemy mogli wykorzystać na opłacenie rachunków za usługi w Plusie lub rat za nowo zakupione urządzenie.

Przykładowo jeśli posiadamy smartfona iPhone 12 to kwota odkupu może sięgnąć nawet 1900 złotych w przypadku gdy telefon jest w bardzo dobrym stanie. Plus odkupi jednak nie tylko stosunkowo nowe modele, ale również te starsze, począwszy od iPhone 7. Podobnie jest zresztą w przypadku innych modeli smartfonów. Przykładowo za Samsunga S21 5G można uzyskać ponad 1000 złotych, a za model S20 5G prawie 800 złotych. Wycena przeprowadzana jest na miejscu i dostajemy ją w ciągu kilku minut, co pomaga nam podjąć decyzję o sprzedaży i w tym samym czasie zdecydować się na nowy model.

Dodatkowo odsprzedając starszy model iPhone i wymieniając na najnowszy iPhone 14 128 GB zyskamy rabat jeszcze bardziej zmniejszający cenę urządzenia. Na przykład wymiana wspomnianego wcześniej iPhone 12 wycenionego na 1900 zł, na iPhone 14, sprawi, że cena tego ostatniego spadnie na 4611 złotych. Odliczając od tego 1900 złotych kwoty odkupu, możemy wyjść z salonu z nowym smartfonem iPhone 14 128 GB za jedyne 2711 złotych. Co więcej zakup ten możemy rozłożyć na wygodne raty i wybrać do tego abonament za 59 złotych miesięcznie z rozmowami/SMSami/MMSami bez limitu, 50 GB szybkiego internetu 5G oraz dostępem do Disney+ na rok w prezencie. Trzeba przyznać, że to bardzo atrakcyjna oferta.

Program Plus Odkup ma też inną zaletę, o której warto pamiętać w obecnych czasach. Smartfon schowany w szufladzie nadal pozostaje szkodliwym odpadem, który kiedyś trzeba będzie zutylizować. Plus w ramach swojej akcji nie tylko zapłaci nam za to urządzenie ale również da mu drugie życie i sprawi, że będzie jeszcze wiele lat służył kolejnej osobie. Dzięki temu zmniejszamy zanieczyszczenie naszej planety i nie musimy mieć wyrzutów sumienia. Warto też pamiętać, że sprzedawca w salonie nie tylko pomoże przejść przez cały proces zakupowy, ale również w razie potrzeby może pomóc przenieść dane ze starego smarfona na nowy. Wszystko w ramach standardowej obsługi i bez dodatkowych kosztów. Tak kompleksowego rozwiązania na próżno szukać w innych sieciach.

Plus Wymiana jeśli chcesz nowy iPhone co 2 lata

Na podobnej zasadzie funkcjonuje inny ciekawy program - Plus Wymiana, w ramach którego możemy wymienić smartfon Apple na nowszy model co 2 lata, ograniczając w ten sposób koszty zakupu nowego urządzenia. Jak to działa? Przykładowo decydując się dzisiaj na model iPhone 14 128 GB wystarczy, że zapłacimy 499 złotych opłaty początkowej, a resztę rozłożymy na wygodne raty w kwocie 129,49 zł przez 36 miesięcy. Jeśli po 2 latach zechcemy wymienić go na nowszy model np. iPhone 16, to koszty jakie poniesiemy w tym czasie wyniosą jedynie 3606,76 złotych. Dla przypomnienia warto dodać, że cena iPhone 14 128 GB u producenta to w tej chwili 5199 złotych, więc oszczędność jest bardzo duża. Stary smartfon zwracamy wtedy do Plusa, a odbieramy nowiutki model ciesząc się możliwością obcowania z najnowszymi technologiami.

Korzystając z programu Plus Wymiana nie ponosimy wysokiego kosztu zakupu nowego urządzenia jednorazowo, tylko rozkładamy go na wygodne raty. Nie musimy się też martwić odsprzedażą starego telefonu, Plus odbierze go od nas w ramach umowy, pod warunkiem, że będzie nosił tylko normalne ślady użytkowania. Jest to też rozwiązanie korzystne dla środowiska, bo nie musimy martwić się utylizacją czy sprzedażą samego smartfona. Co więcej w Plusie dostępna jest też usługa “Serwis Urządzenia Premium”, w ramach której za 20 zł/mies. nasz telefon jest chroniony przed wszelkimi uszkodzeniami. W razie rozbicia ekranu, autoryzowany serwis naprawi nasz telefon za darmo. Oczywiście można też zrezygnować z opcji odkupu i spłacić wszystkie 36 rat, po czym telefon przejdzie całkowicie na naszą własność. Wybór należy do nas.

Dzięki takim proklienckim rozwiązaniom, koszt posiadania nowoczesnego smartfona jeszcze nigdy nie był tak niski. Topowe urządzenia w ten sposób stają się dostępne praktycznie dla każdego, a w dodatku pozbywamy się problemu “co zrobić ze starym smartfonem”. Więcej szczegółów na temat obu programów znajdziecie na stronie Plusa.