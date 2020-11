Procesory Apple M1 w MacBookach i Mac Mini

Wszyscy wiedzieliśmy, co Apple pokaże na ostatniej konferencji, ale i tak wyczekiwaliśmy jej ze sporą niecierpliwością. Pytań i wątpliwości było co nie miara, a po sekcji poświęconej technikaliom pokazane zostały nowe-stare komputery. MacBook Air, MacBook Pro 13 i Mac Mini (którego spodziewaliśmy się najmniej) pracują już pod kontrolą układu Apple M1, który jest określany przez firmę jako najwydajniejszy procesor w historii w komputerach Mac.

Apple M1 demoluje procesory Intela… tylko nie obsługuje zewnętrznych GPU

Pomimo rewelacyjnych wyników, którymi chwali się Apple, wątpliwości budzą niektóre cechy układu. Ograniczenie pamięci RAM do 16 GB i brak współpracy z zewnętrznymi układami GPU (dzięki złączom Thunderbolt) nie wszystkim przypadnie do gustu. Co więcej, pomimo zapewnień Apple, nie wiadomo jak będą sobie radzić układy M1 z emulowaniem aplikacji, których deweloperzy nie przygotują z myślą o nowej architekturze. Wyczekujemy też szczegółów odnośnie wsparcia dla aplikacji z iPhone’a i iPada, co może stworzyć sporo możliwości, ale i wprowadzić niemały zamęt na platformie.

Wszystko co musicie wiedzieć o nowych komputerach Apple z czipem M1

O tym wszystkim i nie tylko dyskutują Konrad Kozłowski i Kamil Pieczonka w najnowszym odcinku podcastu, miłego słuchania!

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: