Podobnie jak w pokazie procesora M1, a później nowego MacBooka Air, Apple zachwalało nowego Maca mini 2020 za dużo lepsze osiągi względem poprzedniego modelu. Procesor M1 w nowym mini ma być 3x szybszy niż w poprzedniej edycji komputera. 6-krotnie zwiększyła się prędkość graficzna. I to, co Apple lubi bardzo od lat – porównania do najlepiej sprzedających się komputerów (tu akurat „PC desktops”) – Mac mini 2020 ma być od nich 5x szybszy. Oczywiście Apple chwali się wykorzystaniem Neural Engine, co przełoży się na wydajność w pracy w programach graficznych czy oprogramowaniu do montażu wideo.

Wizualnie na pierwszy rzut oka nie zmieniło się zbyt wiele – Mac mini 2020 wciąż zachwyca swoim małym rozmiarem.