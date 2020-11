Apple Macbook Pro 13 z procesorem M1

Podobnie jak w przypadku Macbook Air, z zewnątrz za wiele się nie zmieniło, obudowa, klawiatura i ekran są identyczne jak w modelach z procesorami Intela. Natomiast dzięki nowemu procesorowi dostaniemy nawet 17 godzin pracy w internecie i 20 godzin podczas odtwarzania wideo. To spory skok w porównaniu do poprzedniej generacji, który z pewnością docenią klienci. Pod warunkiem, że nie zawiedzie ich wydajność. Poza tym mamy tutaj maksymalnie 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 2 TB, WiFi 6, Touch ID oraz Thunderbolt/USB typu C. Macbook Pro 13 posiada też nową klawiaturę Magic Keyboard oraz Touch Bar, świetną kamerę i mikrofon o studyjnej jakości, coś co jest nie do pogardzenia w czasach pracy zdalnej.