Apple obiecuje nie tylko lepszą wydajność niż na procesorach Intela, ale również lepsze wyniki pod względem poboru energii. Zobaczymy jak to przełoży się na czas pracy komputerów gdy już nam dzisiaj zaprezentują :-). Na wykresie pokazano też, że przy TDP 10 W procesor M1 ma być dwukrotnie wydajniejszy niż porównywalny układ Intela. O ile to całkiem niezłe osiągnięcie, to niestety oznacza też, że wydajność tego procesora wcale nie musi być rewelacyjna jak porównamy ją do układów z TDP na poziomie 25W…

Apple Macbook Air z procesorem M1

Najtańszy Macbook w ofercie, czyli model Air z matrycą o przekątnej 13 cali jest pierwszym modelem, który dostanie procesor M1. Apple obiecuje, że będzie szybszy od 98% komputerów z matrycą o tej przekątnej, które sprzedano w minionym roku. Co więcej osiąga taką wydajność bez żadnego aktywnego chłodzenia, Macbook Air chłodzony jest pasywnie. Przekłada się to też na zużycie energii, Apple zapowiada 15 godzin standardowej pracy i nawet 18 godzin podczas odtwarzania wideo, a to wszystko przy podobno trzykrotnie większej wydajności.