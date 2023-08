Premiery tygodnia - nowe filmy i seriale. Co warto obejrzeć?

Bez litości 3. Ostatni rozdział

Gdy wydawało się, że nie powstanie nawet sequel znakomitej jedynki, doczekaliśmy się aż trzeciej części. Tym razem po opuszczeniu roli państwowego egzekutora, Robert McCall (w tej roli Denzel Washington) toczy wewnętrzną walkę z traumami związanymi z przeszłością. Stara się pogodzić z okropnymi czynami, które popełnił oraz odnajduje pewnego rodzaju pocieszenie wymierzając sprawiedliwość w imieniu tych, którzy są prześladowani. Ku swojemu zaskoczeniu, poczuł się jak u siebie w południowych Włoszech, gdzie odkrywa, że nowo nawiązane przyjaźnie są zagrożone przez zarządzających wpływowymi lokalnymi przestępczymi bossami. Gdy sytuacja nabiera niebezpiecznego wymiaru, McCall zdaje sobie sprawę, że musi podjąć działanie – staje w obronie swoich przyjaciół i podejmuje walkę z mafią.

W kinach od 1 września.

Ukryta sieć

Julita jest przekonana, że dobre wieści są nieocenione i w krótkim czasie mogą uczynić ją medialną gwiazdą. Nawet jeśli prawda niesie ze sobą ryzyko, młoda dziennikarka ma podejrzenia, że znana osobistość nie opuściła tego świata w wyniku przypadkowego wypadku, lecz z czyjąś celową interwencją. Mimo, że wiele sygnałów sugeruje jej, żeby się wycofać, Julita coraz bardziej pogrąża się w sieci intryg i fałszywych informacji. Każdy jej ruch ma konsekwencje, bowiem istnieje ktoś, kto obserwuje ją z ukrycia, gotów odkryć jej najgłębiej skrywane tajemnice i za pomocą jednego kliknięcia zrujnować jej życie. Jednak dochodzenie dotyczy tylko widocznego wierzchołka góry lodowej, a to, co jest ukryte głęboko pod powierzchnią, może wstrząsnąć nie tylko życiem jej bliskich, lecz nawet całym krajem.

W kinach od 1 września.

One Piece

Fenomen "One Piece" przewyższa wszelkie oczekiwania. To niezwykle istotna marka w świecie mangi i anime, która kontynuuje swoją podróż od ponad dwóch dekad. W tym czasie udało się stworzyć aż 105 tomów mangi, 20 sezonów anime, 15 filmów kinowych i wiele gier dostępnych na różnych platformach. Teraz, na dodatek, wakacje przyniosą fanom tej serii nową niespodziankę – będą mieli okazję ocenić aktorską wersję wydarzeń, bowiem to właśnie Netflix przygotowuje serialową adaptację. Fabuła "One Piece" skupia się na pełnych przygód podróżach załogi Słomkowego Kapelusza, której przywódcą jest Monkey D. Luffy. Główny bohater marzy o odnalezieniu legendarnego skarbu znanego jako One Piece oraz zdobyciu tytułu Króla Piratów.

Premiera 31 sierpnia na Netflix.

Ahsoka

Ahsoka, uczennica Dartha Vadera, miała niezwykle nietypowe życie – opuściła Zakon Jedi i przetrwała wykonanie Rozkazu 66. Jej postać znalazła się również w centrum kilku interesujących opowieści w książkach i komiksach poza serialami "Wojny Klonów" i "Rebelianci". Teraz nadszedł czas na jej własny serial aktorski, po tym jak Rosario Dawson po raz pierwszy wcieliła się w Ahsokę Tano w "The Mandalorian". Nowe odcinki serialu "Ahsoka" pojawiają się na Disney+ w środy.

Premiera 3. odcinka już 30 sierpnia na Disney+.

Rozczarowani 5. sezon

W animowanym serialu od Netflixa, głównymi postaciami są młoda, nieco niekonwencjonalna księżniczka Bean, buntowniczy elf oraz osobisty demon. Twórcą tego serialu jest Matt Groening, znany ze stworzenia takich kultowych produkcji jak "Simpsonowie" i "Futurama". Ten humorystyczny serial przedstawiający przygody tej trójki zdobył ogromną popularność wśród widzów na całym świecie. Teraz czeka nas premiera aż 5. sezonu, który będzie jednocześnie ostatnim rozdziałem tej historii.

Premiera 1 września na Netflix.

Wieloryb

Charlie przez wiele lat pozostawał na marginesie społeczeństwa, uwięziony w małym mieszkaniu przez otyłość. Został odrzucony przez swoją rodzinę, a jego samotność zdawała się nieuchronnie rosnąć. Jednak pojedynczy impuls, jedno spotkanie, zapoczątkowały iskrę nadziei w jego wnętrzu, sugerując, że może jeszcze nie wszystko jest stracone. Charlie postanawia podjąć ryzykowny krok – próbuje nawiązać kontakt z dawno utraconą córką. Choć zdaje sobie sprawę, że czeka go trudna konfrontacja i istnieje możliwość utraty ostatniego złudzenia, jest gotów podjąć to wyzwanie z przekonaniem, że może odzyskać szansę na naprawę swojego życia.

Od 27 sierpnia na CANAL+ online.