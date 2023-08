Rick i Morty Sezon 7 – poznaliśmy datę premiery 

Szalony naukowiec i jego nierozgarnięty wnuk powracają z nowym sezonem. Tym razem serial nie będzie jednak taki jak dawniej – główni bohaterowie zyskają nowe głosy.

7 sezon Rick i Morty bez kluczowego aktora głosowego

Produkcja Adult Swim od 2012 roku bawi setki tysięcy widzów, zyskując miano jednej z najbardziej rozpoznawalnych animacji. Wszystko za sprawą czarnego humoru Justina Roilanda i Dana Harmona, którzy z sezonu na sezon wznosili się na wyżyny absurdu, jednak kolejne epizody mogą znacząco stracić na oryginalnym charakterze, a to z powodu trwałego zerwania współpracy z jednym z twórców. Roiladn został bowiem oskarżony o przemoc domową i choć sąd ostatecznie go nie skazał, to Adult Swim zdecydowało się odciąć aktora głosowego od słynnej roli. Steven Levy – odpowiedzialny za produkcję serialu – przekazał, że następca Roiladn brzmi bardzo podobnie, ale czy tak faktycznie będzie? Przekonamy się już 15 października.

Adult Swim potwierdziło bowiem oficjalną premierę serialu za oceanem i zapewne w tym samym czasie (lub z delikatnym opóźnieniem) siódmy sezon trafi także do biblioteki platformy HBO Max – twórcy promują go opublikowanym na Twitterze/X plakatem w stylu Bad Boys. Justin Roiland został co prawda oczyszczony z zarzutów, ale nie może liczyć na powrót do serialowej ekipy. Na te same kroki zdecydowała się stacja Hulu usuwając Roilanda z jego dwóch serii Solar Opposites i Koala Man. 10-odcinkowy sezon siódmy będzie więc pod tym względem nieco wybrakowany, jednak Adult Swim przekonuje, że Rick i Morty nie stracą przez to na jakości i oryginalnym humorze.