W te gry musicie zagrać w lipcu. 6 najgorętszych premier!

Street Fighter 6, Diablo IV, Layers of Fear, Final Fantasy XVI — w to graliśmy w czerwcu. Szalony powrót do Sanktuarium i levelowanie postaci, straszne historie w horrorze polskiego dewelopera na Unreal Engine 5 czy nowa część legendarnego jRPG. Czy lipiec okaże się lepszym miesiącem? Bardzo możliwe — zobaczcie zresztą sami.

Oxenfree II: Lost Signals (PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC) — 12 lipca

Oxenfree II: Lost Signals to kontynuacja gry przygodowej, która przenosi nas w mroczny i tajemniczy świat. Wcielając się w rolę Riley, będziemy eksplorować opuszczone miejsca, rozwiązywać zagadki i odkrywać sekrety związane z niezwykłymi zjawiskami. Przeplatając dialogi, interakcje z postaciami i decyzje, wpływamy na rozwój fabuły, tworząc unikalne doświadczenie. Z wciągającą narracją, atmosferyczną oprawą graficzną i dynamicznym ścieżką dźwiękową, Oxenfree II: Lost Signals zapewnia niezapomnianą przygodę pełną tajemnic, zagadek i niebezpieczeństw. Takiej platformówki nie można pominąć.

Exoprimal (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) — 14 lipca

Exoprimal to gra akcji, która przenosi nas w świat przyszłości. Wcielając się w postać odważnego łowcy, będziemy eksplorować egzotyczne lokacje, polować na potężne stwory i zdobywać ich unikalne umiejętności. Dzięki zaawansowanemu systemowi walki, będziemy mogli dostosować swoją postać do własnego stylu gry. Ciekawa grafika, dynamiczna akcja i wciągająca fabuła sprawiają, że Exoprimal to niezapomniana przygoda dla wszystkich fanów gier akcji i światów sci-fi. Futurystyczne egzoszkielety kontra dinozaury? Poproszę!

Jagged Alliance 3 (PC) — 14 lipca

Jagged Alliance 3 to strategiczna gra turowa, która przeniesie nas w nieustającą walkę o władzę i sprawiedliwość. Wcielając się w lidera elitarnej grupy najemników, będziemy musieli podejmować trudne decyzje taktyczne, organizować zasadzki i prowadzić skomplikowane misje w dynamicznym i nieprzyjaznym świecie. Rozbudowane możliwości taktyczne, emocjonujące starcia, interesująca jak na strategię fabuła — to sprawia, że Jagged Alliance 3 zapewnia niesamowite doznania dla fanów strategii.

Pikmin 4 (Nintendo Switch) — 21 lipca

Pikmin 4 to urocza i ekscytująca gra przygodowa stworzona przez legendarnego Shigeru Miyamoto, w której wcielimy się we własną postać. Wraz z armią małych, kolorowych stworzeń o nazwie Pikmin, będziemy eksplorować tajemnicze i pełne niebezpieczeństw planetoidy. Celem gry jest odkrywanie nowych obszarów, rozwiązywanie zagadek i zbieranie cennych zasobów, które pomogą w naprawie uszkodzonego statku kosmicznego, ale przede wszystkim uratowanie kapitana Olimara oraz członków Rescue Corps. W czwartej odsłonie dodatkowo pojawi się całkowicie nowa perspektywa, która pozwoli nam patrzeć na świat z perspektywy małych Pikminów.

Remnant 2 (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) — 25 lipca

Remnant 2 to dynamiczna gra akcji osadzona w mrocznym i niebezpiecznym świecie. Wcielimy się w rolę ocalałego, który musi stawić czoła potężnym potworom i przerażającym zagrożeniom. Wyruszając w niebezpieczne podróże przez rozległe tereny, gracze będą odkrywać tajemnicze ruiny, eksplorować mroczne korytarze i walczyć z siłami ciemności znanym jako Root. Nie można również zapomnieć o opcji kooperacji — zwiedzanie takiego świata z kimś u swego boku zawsze w cenie.

Ratchet & Clank: Rift Apart (PC) — 26 lipca

Najnowsza odsłona kultowej marki przedstawia wydarzenia po Into the Nexus. Ponownie przyjdzie nam śledzić losy tytułowego lombaxa i robota, jednak że z małym twistem — przez kilka niespodziewanych zdarzeń i pojedynek z Doktorem Nefariousem, dwójka bohaterów trafia do alternatywnej rzeczywistości, gdzie niedługo później trafią na swoje żeńskie odpowiedniki — Rivet i Kit. Czasoprzestrzenie zaczynają się mieszać, a dookoła powstaje coraz więcej dziur wymiarowych. Bohaterowie muszą połączyć siły by stawić czoła prawdziwemu złu i przywrócić wszystko do ładu. Łącząc tę fabułę z niesamowicie wciągającą rozgrywką, świetnie napisanymi bohaterami i efektownymi scenami, które pozwolą nam wędrować po kilku wymiarach bez najmniejszego problemu, dostajemy jedną z najlepszych przygodowo-platformowych gier w historii. Ratchet & Clank: Rift Apart to must-have dla każdego posiadacza PlayStation 5, a wkrótce również dla pecetowców!

