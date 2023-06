Wakacje w Plusie: bogata oferta urządzeń na pogodę i niepogodę

Z wielką ulgą pożegnaliśmy kolejny rok szkolny i przeszliśmy do realizacji wakacyjnych planów. Jak przygotować się na wolny czas, by nie zabrakło nam rozrywki niezależnie od warunków atmosferycznych? Bogata oferta urządzeń w Plusie pozwala na skompletowanie odpowiedniego sprzętu niezależnie od tego, czy wybieramy rozrywkę w domowym zaciszu, czy na świeżym powietrzu.

Jakie urządzenia można znaleźć w ofercie operatora sieci komórkowej? Co oczywiste i naturalne, jej największą i najważniejszą część stanowią smartfony. Możemy wybierać wśród urządzeń wielu renomowanych producentów, z różnych półek cenowych. W ofercie znajdziemy również urządzenia niezbędne do korzystania z internetu mobilnego, przede wszystkim routery. Nie brakuje również tabletów.

Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wymieniliśmy już praktycznie cały asortyment, w rzeczywistości jest zgoła inaczej. Dla przykładu w sklepie Plusa znajdziemy chociażby telewizory, konsole, a nawet hulajnogi elektryczne. Co jeszcze? Możemy się o tym przekonać kompletując wyprawkę na udane wakacje niezależnie od tego, czy za oknem świeci słońce, czy pada deszcz.

Hulajnoga elektryczna? Znajdziesz ją w Plusie

Kiedy spojrzymy na ulicę właściwie dowolnego polskiego miasta szybko zorientujemy się, jak wielką popularność zdobyły hulajnogi elektryczne. Niezależnie od tego, czy mowa o hulajnogach z wypożyczalni, czy tych kupowanych przez użytkowników na własność, jest ich całe mnóstwo. Dlaczego zatem nie zdecydować się na zakup swojej? To bardzo wygodny środek poruszania się po mieście, zwłaszcza w ciepłe, letnie, wakacyjne dni. Co ciekawego znajdziemy w Plusie?

Dostępne w ofercie hulajnogi elektryczne to hulajnogi Motus. To obecnie jeden z najpopularniejszych producentów tych urządzeń w Polsce, co świadczy o ich wysokiej jakości i korzystnym stosunku ceny do oferowanych możliwości. Warto zwrócić uwagę chociażby na popularny model Motus Scooty 10 2023. To hulajnoga typowo miejska, wyróżniająca się bardzo wydajną baterią. Producent deklaruje, że po naładowaniu do pełna może przejechać nawet 60 kilometrów.

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 2023

Alternatywą jest nieco tańszy model – Motus Scooty 10 Lite 2023. Tutaj zasięg wynosi do 30 kilometrów, jednak do codziennego użytku i poruszania się po najbliższej okolicy to w zupełności wystarczające. Bardziej wymagający użytkownicy mogą z kolei zdecydować się na model Motus Pro 10 2022. To hulajnoga wyposażona w złożony system amortyzacji, mocne hamulce i kierownicę z regulowaną wysokością. W połączeniu z zasięgiem, który może wynieść nawet 70 kilometrów Motus Pro 10 2022 okazuje się jedną z najlepszych hulajnóg dostępnych w sprzedaży w Polsce.

Kupując hulajnogę warto również pomyśleć o bezpieczeństwie i już na tym etapie zdecydować się na zakup kasku. W ofercie Plusa znajdziemy sprzęt, który nie tylko zadba o nasze bezpieczeństwo, ale również pozwoli na słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych, jednocześnie nie izolując odgłosów otoczenia tak, jak robią to słuchawki. Kask iOxy BT SS One dostępny jest w różnych rozmiarach i wariantach kolorystycznych, dzięki czemu każdy może wybrać model dopasowany do własnych potrzeb.

Kask iOxy BT SS One

Głośnik Bluetooth – sprzęt numer jeden na imprezę w plenerze

Długie, ciepłe, wakacyjne wieczory sprzyjają spotkaniom przy ognisku czy grillu. Na bliższe i dalsze wypady warto zabrać ze sobą coś, co wszyscy kochamy – ulubioną muzykę. By móc dzielić się nią z pozostałymi towarzyszami wyprawy, przyda się głośnik Bluetooth. Co w tym zakresie może nam zaoferować Plus?

W sklepie operatora znajdziemy chociażby głośnik Huawei Sound Joy. To jedna z ciekawszych konstrukcji, która przypadnie do gustu wielu klientom szukającym głośnika o solidnych parametrach i umiarkowanej cenie. Za jakość brzmienia odpowiada w nim głośnik pełnozakresowy, głośnik wysokotonowy i dwie membrany bierne. Można również sparować go z drugim głośnikiem, by uzyskać dźwięk stereo.

Głośnik Bluetooth Huawei Sound Joy

Bardzo istotnym atutem głośnika Huawei Sound Joy jest wyjątkowa pojemność baterii. Dzięki temu, że wynosi aż 8800 mAh głośnik może odtwarzać muzykę bez podłączenia do ładowarki nawet przez 26 godzin. To wystarczająco dużo nawet na weekendową wycieczkę pod namiot.

Gdy pogoda nie dopisze, zawsze można w coś pograć

Hulajnoga, kask i głośnik Bluetooth to sprzęty, które przydają się zwłaszcza podczas ładnej pogody. Niestety polskie lato często bywa kapryśne i zamiast pięknego słońca obserwujemy szarość chmur i odgłos padającego deszczu. Jak przygotować się na taką okoliczność? Bogata oferta urządzeń w Plusie pozwala na wybór sprzętu do użytkowania w domu. Są to takie urządzenia, dzięki którym nawet w najbardziej pochmurny dzień znajdziemy sposób na udaną rozrywkę.

Zacznijmy od podstawy domowej rozrywki, czyli konsoli do gier. W ofercie Plusa znajdziemy wszystkie najpopularniejsze modele konsol stacjonarnych obecnej generacji. Obydwu konsol od Microsoftu: Xbox Series S i Xbox Series X, a także Sony PlayStation 5, nikomu przedstawiać nie trzeba.

Konsola Sony PlayStation 5

Do czego podłączyć konsolę? Wśród sprzętów oferowanych przez Plusa znajdziemy także telewizory. Co istotne, są to urządzenia renomowanych marek, szczególnie chętnie wybieranych przez Polaków. Jednym z dostępnych modeli jest telewizor z serii LG OLED. Dostępne są również sprzęty z logo Samsung, w tym Samsung QLED.

Decydując się na zakup telewizora w Plusie warto pamiętać o dostępnej ofercie telewizyjnej, czyli Polsat Box. Można ją rozszerzyć o dostęp do serwisu Disney+ przez rok w prezencie. Dla klientów korzystających z ofert głosowych dostępne są również pakiety z HBO Max.

A może sprzęt komputerowy?

Największy mankament konsol? Świetnie sprawdzają się w zastosowaniach rozrywkowych. Kiedy jednak szukamy sprzętu nieco bardziej uniwersalnego, podstawowym wyborem jest komputer PC. Dla tych, którzy właśnie teraz szukają dla siebie nowego laptopa, Plus również przygotował kilka ciekawych propozycji. Wśród urządzeń dostępnych u tego operatora dostępne są uniwersalne konstrukcje, takie jak Huawei MateBook D16 czy Acer Aspire 3. Nie zabrakło również laptopów dedykowanych graczom, na czele z Lenovo IdeaPad Gaming 3.

Laptop Huawei MateBook D16

Akcesoria komputerowe? Również są dostępne. W Plusie znajdziemy chociażby monitor, który może posłużyć za dodatkowy ekran do wybranego laptopa. Może to być, dla przykładu, MSI Optix G273 z matrycą o przekątnej 27 cali.

Więcej przestrzeni na obraz z konsoli czy komputera? To żaden problem. Obok telewizorów i monitorów w Plusie znajdziemy również projektor multimedialny i to nie byle jaki. Przenośny projektor Samsung The Freestyle to jeden z najciekawszych sprzętów tego typu, jakie obecnie znajdziemy w sklepach. Co ciekawe przyda się nie tylko w domowym zaciszu. Z uwagi na niewielkie wymiary bez trudu zmieści się w bagażniku samochodu gotowego na wakacyjną wyprawę. Na wszelki wypadek, gdyby jednak pogoda nie dopisała.

Projektor Samsung The Freestyle

smartDOM: więcej znaczy taniej

O czym jeszcze warto pamiętać decydując się na zakupy w Plusie? Przede wszystkim o tym, że poszczególne usługi możemy łączyć ze sobą w ramach programu smartDOM, dzięki czemu zyskujemy rabaty i obniża się ich łączny koszt. W ramach smartDOM możliwe jest połączenie takich usług jak: abonament głosowy, internet, światłowód, telewizja satelitarna, kablowa, internetowa oraz naziemna.

Bogata oferta urządzeń w Plusie potrafi mocno zaskoczyć. Obok smartfonów, routerów czy tabletów w sklepie operatora dostępne są chociażby hulajnogi elektryczne, telewizory, laptopy a nawet projektory. Warto o tym pamiętać zwłaszcza przy podpisywaniu umowy na pierwszą bądź kolejną z usług świadczonych przez operatora. Jeśli obecnie wykorzystywany smartfon nie potrzebuje wymiany na nowszy model, można sięgnąć po zupełnie inny, przydatny sprzęt, który właśnie mieliśmy zamiar kupić.

Niezależnie od tego, czy pogoda w wakacje dopisze czy nie dopisze, z urządzeniami dostępnymi w Plusie nudno nie będzie.