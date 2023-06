Takich wakacji dawno nie było. Gracze będą zachwyceni!

Przez najbliższe dwa tygodnie na Steam czekają na was tysiące promocji na gry (i nie tylko). Ruszyła właśnie Letnia wyprzedaż Steam - co ciekawego znajdziecie w niższych cenach?

Wyprzedaże na Steam to jedne z tych wydarzeń, w okolicy których miłośnicy platformy chowają swoje karty płatnicze i udają, że niczego nie widzą. Szczerze? Ani trochę mnie to nie dziwi — wszyscy wiemy jak trudno jest się oprzeć dużym przecenom, a maile informujące o tym że cała lista tytułów dodanych przez nas na listę życzeń bez wątpienia nie ułatwiają sprawy

- tak kilka miesięcy temu Kamil rozpoczynał swój tekst o kalendarzu promocji, które udostępniła firma Valve. Platforma Steam organizuje je przynajmniej kilka razy w roku. Jednak wszyscy wiemy, że zazwyczaj liczyła się tylko jedna: Jesienna Wyprzedaż Steam organizowana w okolicy Black Friday - i nie ma się co dziwić. To właśnie w ramach tej promocji znajdziemy najlepsze ceny. W tym roku to się zmienia i Steam organizuje więcej tego typu wydarzeń. Jedno właśnie się rozpoczęło. I trzeba przyznać, że wakacje - przynajmniej dla graczy - zapowiadają się bardzo interesująco!

Letnia wyprzedaż Steam - tysiące promocji na najciekawsze gry

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na stronie głównej platformy Steam, na wyróżnienie zasługują m.in. Red Dead Redemption 2 za 82,46 zł, GTA V za 64,71 zł (Edycja Premium) , Gotham Knights za 80,70 zł. W promocji nie mogło zabraknąć New World za 73,99 zł (Standard Edition), Dying Light 2 Stay Human za 99,99 zł i hitów od studiów PlayStation pokroju Marvel’s Spider-Man Remastered za 173,53 zł Returnal za 207,20 zł, God of War za 131,40 zł, Days Gone za 72,27 zł, czy Horizon Zero Dawn Complete Edition za 72,27 zł.

Nie mogło też zabraknąć trzeciej odsłony Wiedźmina. Dziki Gon w wersji podstawowej dostępny jest za 29,99 zł. Edycja Gry Roku zawierająca wszystkie dodatki fabularne “Serca z kamienia” i “Krew i Wino” oraz udostępnione wcześniej dodatki kosmetyczne, kosztuje 44,99 zł - to nieco drożej niż w ramach poprzedniej promocji, ale wciąż warto. W niższej cenie kupicie również Cyberpunk 2077. Za najnowszą produkcję CD Projekt RED zapłacicie na Steam 99,50 zł. To dobra cena na zakup gry przed premierą dodatku fabularnego Widmo wolności, który swoją premierę będzie miał pod koniec września. Cyberpunk 2077 + Widmo wolności w zestawie kosztuje z za 183,53 zł.

Letnia wyprzedaż Steam potrwa do 13 lipca do 19:00 czasu polskiego.

Letnia wyprzedaż Steam. Co oprócz gier?

Jednak to nie koniec atrakcji. W ramach letniej wyprzedaży w niższej cenie kupicie także Steam Deck - przenośną konsolę od Valve, na której zagracie w najpopularniejsze produkcje dostępne w sklepie. Swoje wsparcie dla tego sprzętu oferują największe studia z całego świata, a pracownicy Valve skrupulatnie testują je pod kątem kompatybilności z urządzeniem przenośnym. Dla miłośników ozdobników graficznych udostępnianych na Steam dostępne są specjalne odznaki sezonowa, którą zdobędziecie w sklepie za punkty. Odznaki są wyświetlane na stronie profilu na Steam i wliczają się do jego PD. Do kupienia są też specjalnie "profile gier". To zestawy zawierające ekskluzywne przedmioty i motyw, które nie są dostępne oddzielnie. W ramach letniej wyprzedaży Steam dostępne są dwa nowe profile - Lato w mieście (dzień) oraz Lato w mieście (noc).