PlayStation VR2 ma już ponad rok

Druga generacja gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony zadebiutowała w lutym zeszłego roku. Od premiery minął więc już ponad rok i chociaż nie można tego produktu nazwać kompletną porażką, to ciężko nie odnieść wrażenia, że wszyscy liczyli na coś więcej. W swoim tekście Jest rewelacja, ale nie ma rewolucji. Recenzja PlayStation VR2 pisałem o kilku obawach względem tego sprzętu, lecz w ogólnym rozrachunku, z perspektywy dłuższego czasu, ma on dwa główne problemy: brak gier oraz brak integracji z PC.

W kwestii pierwszego zarzutu, to wszystko jest w rękach Sony, które nie wydaje się szczególnie zainteresowane PSVR2. Poza takimi grami jak Horizon: Call of the Mountain, Gran Turismo 7, Resident Evil 8 czy No Man’s Sky trudno jest znaleźć coś ciekawego, co jak na tyle miesięcy sprzętu na rynku jest po prostu smutnym wynikiem. W kwestii drugiego zarzutu, wkrótce ma się to zmienić.

PlayStation VR2 wreszcie zacznie działać z PC

W oficjalnym komunikacie firmy wcześniej w tym roku czytaliśmy:

Z przyjemnością informujemy, że obecnie testujemy możliwość korzystania z PS VR2 na komputerach PC, aby zaoferować jeszcze większą różnorodność gier oprócz tytułów PS VR2 dostępnych na PS5. Mamy nadzieję, że wsparcie to będzie dostępne w 2024 roku, więc bądź na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami.

Teraz za to YouTuber Brad Lynch za pośrednictwem swojego konta na X (dawniej Twitter) donosi, że znalazł informację w RRA na temat oficjalnego adapter PC do PlayStation VR2, oficjalnie wyprodukowanego przez Sony Interactive Entertainment — i ma on aktualnie przechodzić proces certyfikacji. To świetna informacja, bo dzięki temu sprzęt ten staje się dużo bardziej zaawansowany, jednak obawiam się, że trochę już na to za późno. Sony w pewnym momencie wręcz wstrzymało produkcję PSVR2, żeby wysprzedać zaległe egzemplarze, więc zainteresowania ewidentnie nie ma. Taki ruch z pewnością ma to zmienić, ale czy ma to szanse na sukces?

Źródło: X (dawniej Twitter) / Brad Lynch