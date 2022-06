W te gry musicie zagrać w czerwcu. 6 najgorętszych premier!

Pierwsze trzy miesiące 2022 roku były niesamowicie bogate w świetne premiery, następnie delikatnie zwalniając tempo. Maj nie był jednak wcale takim złym miesiącem - w końcu na rynku pojawiło się klimatyczne Trek to Yomi od polskiego studia, po latach na rynek powrócił legendarny dla polskich graczy Kangurek Kao, a także swoją premierę miał Sniper Elite 5. Sprawdźmy, co przyniesie szósty miesiąc roku!

Diablo Immortal (iOS, Android, PC) - 2 czerwca

Diablo Immortal to spin-off kultowej serii hack’n’slash, który pierwotnie miał ukazać się tylko na urządzeniach z systemem iOS i Android, jednak po intensywnych naciskach ze strony fanów marki, Blizzard ostatecznie zdecydował się wydać grę również na komputery osobiste. Tytuł, pomimo faktu, że jest poboczną odsłoną serii, powinien zadowolić wszystkich fanów. Jak ogłosili twórcy, Diablo Immortal będzie zawierać normalną kampanię fabularną i zaoferuje aż 8 różnych lokacji. Wydarzenia prezentowane w grze zostały osadzone między drugą a trzecią częścią, a całość będzie posiadała zapis międzyplatformowy, co pozwoli na swobodne kontynuowanie rozgrywki na smartfonie lub komputerze.

Mario Strikers: Battle League (Nintendo Switch) - 10 czerwca

Czy grając kiedyś w Fifę marzyliście, żeby na murawie pojawił się Mario, Luigi, Bowser czy Księżniczka Peach? Ja też nie, ale pomysł całkiem niezły, trzeba przyznać - i japońska firma postanowiła zrealizować taki projekt. Mario Strikers: Battle League to wariacja na temat piłki nożnej, w której na boisku dozwolone są wszystkie chwyty, łącznie z tymi, za które w normalnym futbolu ogląda się kolorowy kartonik - a gdyby tego było mało, to podczas meczu możemy znaleźć power-upy, które w znacznym stopniu mogą pomóc zdobyć prowadzenie naszej drużynie. Zespoły za to składają się z maksymalnie czterech graczy. Już dziesiątego dnia czerwca będziemy mieli okazję przekonać się, jak wypada to w praktyce.

Fall Guys (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch) - 21 czerwca

To “kolejna” premiera Fall Guys - tym razem w modelu free-to-play, gdyż gra staje się darmowa, przy okazji odwiedzając PS5, Xboksy i Nintendo Switch. Jeśli jakimś cudem ominął Was wybuch popularności Fall Guys, to jest to gra sieciowa przeznaczona dla 60 graczy, którzy wcielają się w dość nieporadnych ludków-fasolek, biorących udział w teleturnieju z wieloma różnymi torami przeszkód. Świetna zabawa online, kolorowa oprawa graficzna, mnóstwo elementów kosmetycznych - naprawdę doskonała rozgrywka, która idealnie sprawdzi się na sesję ze znajomymi. Jako, że produkcja będzie dostępna za darmo, to z pewnością powinniście dać jej szansę.

Sonic Origins (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch) - 23 czerwca

Stęskniliście się za starymi odsłonami niebieskiego jeża? Jak zdradza sam tytuł, Sonic Origins przeniesie nas do początków przygód szybkiego zwierzaka, serwując aż cztery odświeżone części. SEGA przygotowała remastery Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles oraz Sonic CD, w których będziemy mieli do czynienia zarówno z klasycznym gameplayem, jak i tym odświeżonym. Dodatkowo produkcja ukaże się w niższej półce niż standardowa, bowiem ma kosztować blisko 179 zł.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Nintendo Switch) - 24 czerwca

Three Hopes to już druga część spin-offów popularnej serii Fire Emblem. Produkcja zabierze nas na kontynent Fodlan, w którym zostajemy wplątani w ogromny konflikt, wcielając się w bohaterów znanych z gry Fire Emblem: Three Houses, głównie Edelgarda, Dimitriego czy Clauda. Fire Emblem Warriors: Three Hopes to slasher z widokiem z trzeciej osoby, w którym będziemy mierzyć się z ogromnymi hordami wrogów - szalona i dynamiczna rozgrywka jest zatem gwarantowana i wiele wskazuje na to, że Nintendo dołoży do swojej biblioteki kolejną naprawdę porządną produkcję.

Outriders: Worldslayer (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 30 czerwca

Worldslayer to pierwsze ogromne DLC do Outsiders, gry akcji z widokiem z trzeciej osoby, która została opracowana przez polskie studio People Can Fly i wydana w zeszłym roku przez Square Enix. Dodatek wprowadza całkowicie nową kampanię fabularną, której akcja skupi się na przeciwniczce Ereshkigal, dowódczyni nowej frakcji ludzi nazywających siebie buntownikami. Podczas szeregu misji będziemy z nimi toczyć efektowne pojedynki - a poza nową treścią, produkcja doczeka się wielu usprawnień pod względem mechanik.

Czerwiec zapowiada się zatem naprawdę solidnie i dość pracowicie dla wszystkich zapalonych graczy. Na którą produkcję czekacie najbardziej i co według Was zapowiada się najlepiej? Dajcie znać w komentarzach!

Obrazek wyróżniający: Blizzard