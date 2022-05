Epic Games nie zwalnia tempa i w swoim sklepiku rozdaje Bioshock: The Collection!

Epic Games Store z kolejną świetną grą, a właściwie zestawem gier, do zgarnięcia za darmo. W tym tygodniu jest to Bioshock: The Collection!

Bioshock to jedna z tych serii gier, która w okolicach premiery wywołała sporo zamieszania. Jeżeli interesowaliście się tą gałęzią rozrywki kiedy wychodziły kolejno Bioshock, Bioshock 2 oraz Bioshock Infinite, to prawdopodobnie doskonale pamiętacie te wszystkie dyskusje toczące się wokół całej trylogii. To świat do którego powraca się z przyjemnością, a jaka może być lepsza okazja niż... zaktualizowane, ulepszone, wersje gier, które można zgarnąć za darmo w promocji Epic Games Store?

Bioshock: The Collection za darmo w Epic Games Store

W ubiegłym tygodniu można było zgarnąć świetne Borderlands 3, a od teraz do drugiego czerwca (do godziny 17) każdy kto posiada konto w Epic Games Store może bez żadnych opłat zgarnąć Bioshock: The Collection.

Poznaj niezapomniane światy i niezwykle złożone historie znane z wielokrotnie nagradzanej serii BioShock dzięki BioShock: The Collection. Udaj się w podróż do miast Rapture i Columbia w grach BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered i BioShock Infinite: The Complete Edition, ciesząc się kompletną dodatkową zawartością dla jednego gracza. Walcz o przetrwanie i przechytrz wrogów, zarówno w głębinach, jak i wysoko w chmurach.

Jeżeli lubicie gry z wzorowo poprowadzoną narracją, bohaterami którzy są jacyś, trzymającą w napięciu fabułą i kreacją świata o którym pamięta się długo po zakończeniu przygody, to trylogia gier od Kena Levine'a bez wątpienia przypadnie wam do gustu. Warto się jednak pospieszyć — jak wszystkie rozdawnictwa w Epic Games Store, to również jest limitowane czasowo. Macie czas do najbliższego czwartkowego popołudnia!