O tym, że gry dziś nie stanowią tylko i wyłącznie medium samego w sobie, ale mogą być inspiracją dla innych gatunków sztuki przekonaliśmy się niejednokrotnie. Oczywiście, wychodziło to raz lepiej raz gorzej. Z jednej strony mamy film o Assassynie czy film z uniwersum Monster Hunter,a z drugiej otrzymaliśmy naprawdę fajne filmy o Detektywie Pikachu, Sonicu czy całą serię Resident Evil. Dlatego nikogo nie dziwi, że popularne marki się dziś przenikają i kwestią czasu było, gdy kolejne znane growe światy zadebiutują na małym ekranie. Zwłaszcza, kiedy stoi za nimi taki medialny potentat jak Sony.

Ayloy z Horizon trafi do Netflixa, a Kratos będzie ćwiartował bogów na Amazon Prime

Horizon: Forbidden West i nowy God of War to dwie gry, które debiutowały jako produkcje na wyłączność na konsole Sony. Ta druga obecnie dostępna jest także na Steam, tak samo jak poprzednie Horizon: Zero Dawn. Wciąż jednak są to marki utożsamiane z PlayStation i z pewnością niejedna osoba kupiła dla nich konsolę Sony. Popularność tych serii sprawia, że mają one rzesze fanów na całym świecie (w końcu GoW otrzymał tytuł gry roku nie bez przyczyny). Dlatego też Sony rozmawia z producentami i właścicielami usług streamingowych, by te stworzyły seriale bazujące właśnie na tych grach. Jak wynika z przecieków, serial o świecie Horizon trafi na Netflixa, God of War - na Amazona, a w przygotowaniu jest jeszcze kilka marek, m.in. Gran Turismo.

Marki dołączą do portfolio seriali o grach od Sony. W 2023 na HBO pojawi się serial odnoszący się do fabuły The Last of Us oraz niedawno wypuszczonego do kin filmu o Uncharted. Niestety, na chwilę obecną nie wiadomo wiele więcej o tym, jaka będzie obsada i czego dotyczyć będą nowe seriale.

Kogo widzielibyście w roli Kratosa?