Amazon Prime Gaming w czerwcu. Zaskakująco dobre zestawienie

Ostatnie oferty Amazon Prime Gaming nie były specjalnie porywające - i chociaż zawierały pewne pozycje, które wywołały uśmiech na twarzach graczy, to w ogólnym rozrachunku nie były specjalnie porywające. W 2022 roku poza takimi pozycjami jak Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Madden NFL 22 czy Surviving Mars nie było specjalnie na czym zawiesić oko. W czerwcu firma postanowiła nieco zaskoczyć.

Prime Gaming - gry, które odchodzą z abonamentu wraz z końcem maja

Wraz z nową rozpiską, z abonamentu odchodzą produkcje zaserwowane przez Amazon w maju. W tym miesiącu firma zaserwowała nam bowiem następujące produkcje:

Dead Space 2

The Curse of Monkey Island

Cat Quest

Out of Line

Mail Mole

I w istocie poza kultowym Dead Space 2 i całkiem niezłymi, indyczymi Cat Quest oraz Out of Line, nie możemy tutaj mówić o rewelacjach. Wtedy można było dojść do wniosku, że usługa nie jest raczej przeznaczona dla fanów AAA - lecz wygląda na to, że Amazon delikatnie zmienił swoje podejście w tej kwestii.

Amazon Prime Gaming - pełne zestawienie gier w czerwcu 2022 roku

Na czerwiec Amazon w ramach Prime Gaming przygotował następujące zestawienie:

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

WRC 8 FIA World Rally Championship

Calico

Astrologaster

Across the Grooves

Jest zatem kilka naprawdę dużych i rozpoznawalnych pozycji, które powinny zadowolić fanów stosunkowo świeżych AAA. Mimo wszystko, całość jest na tyle zróżnicowana, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że raz odebrane gry zostają z nami na zawsze. Decydując się na abonament Prime Gaming, Amazon udostępnia użytkownikom kod aktywacyjny do produkcji na takie platformy jak Steam, Epic Games Store, GOG, Origin czy Uplay.