Premiera Apple Vision pro już dziś. Setki aplikacji gotowych na nową rzeczywistość!

Dzisiejszej premierze Apple Vision Pro towarzyszy również aktualizacja sklepu App Store, która doczekała się sporej dawki gier i aplikacji zaprojektowanych i zoptymalizowanych do nowej rzeczywistości oferowanej przez headset. Na co mogą liczyć użytkownicy?

Gogle rzeczywistości mieszanej Apple Vision Pro zapowiedziano prawie rok temu, w ramach konferencji WWDC 2023 w końcu trafiają do sprzedaży. Przez wiele miesięcy Apple nie zdradzało zbyt wielu szczegółów związanych z samym urządzeniem. Zamiast tego zapraszało na szkolenia deweloperów, którzy chętni są przenieść swoje dotychczasowe gry i aplikacje w zupełnie nowy świat. Dziś oficjalnie urządzenie trafia do sprzedaży, a pierwsi użytkownicy (nie recenzenci) będą mogli podzielić się swoją opinią co do tego, jak sprzęt działa w domowych warunkach, co sprawia problemy i czy w ogóle sens jest wydawać ogromne pieniądze na tego typu urządzenie.

Apple od dawna stara się nas przekonać, że tak, ale zarówno cena, jak i dostępność (Apple Vision Pro dostępne jest wyłącznie w USA) mogą skutecznie odstraszyć zwykłego użytkownika, który tego typu urządzenie wykorzystywałby przede wszystkim do konsumpcji treści. Firma wierzy jednak w swój sukces zapowiadając współprace z wieloma firmami i twórcami, którzy gotowi są zaryzykować i przygotowali nowe wersje swoich gier i aplikacji, które przeniosą użytkowników w nowy wymiar. To, że jednym z największych partnerów jest Disney, wiemy od dawna. Firma jakiś czas temu potwierdziła, że jej platforma VOD w pełni wykorzysta potencjał headsetu oferując m.in. możliwość oglądania filmów w trójwymiarze oraz w specjalnie zaprojektowanych trójwymiarowych lokajach nawiązujących do popularnych, disneyowskich marek.

Apple Vision Pro już dziś. Na start ponad 600 aplikacji i gier

Dziś, przy premierze Apple Vision Pro, Apple chwali się, że w App Store na visionOS (system operacyjny gogli) dostępnych będzie ponad 600 aplikacji w pełni wykorzystujących potencjał urządzenia. To np. niektóre serwisy VOD, w tym wspomniany już Disney+. Swoje wsparcie i aplikacje visionOS oferują też HBO Max (Max), MLB, NBA, PGA TOUR Vision, czy Red Bull TV. Z aplikacji, które cieszą się popularnością na innych sprzętach Apple, na Vision Pro trafiają m.in. CARROT Weather, Night Sky, Zoom, Slack, Notion, Todoist.

Nie mogło też zabraknąć gier. Firma chwali się, że biblioteka Apple Arcade jest kompatybilna z Apple Vision Pro, ale to nie przeszkadza twórców w udostępnianiu specjalnie zaprojektowanych tytułów. To m.in. LEGO Builder’s Journey, Synth Riders oraz przeniesiona do innej rzeczywistości wersja popularnego Super Fruit Ninja. Dodatkowo, niektóre tytuły Apple Arcade oferują rozgrywkę w rzeczywistości rozszerzonej. Na start można zagrać w Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Bloons TD 6+, stitch., Patterned, Illustrated oraz Wylde Flowers.

App Store na visionOS. Co ciekawego znajdziemy w sklepie?

Apple nie wyszczególnia wszystkich 600 gier i aplikacji, które stworzono lub przeprojektowano z myślą o visionOS, ale o niektórych z nich opowiada ze szczegółami. Przykładowo, apka Box, która oferuje dysk w chmurze zapewniając dostęp do plików niemal z każdego miejsca i urządzenia. Wersja na Apple Vision Pro pozwala na przeglądanie treści w nowej rzeczywistości oferując m.in. wsparcie dla trójwymiarowych plików. Aplikacje pakietu Microsoft, w tym Word, Excel, PowerPoint, czy Teams, a przykładowo Fantastical i Numerics w pełni wykorzystują nieograniczone możliwości przestrzeni i renderowania tekstu w Apple Vision Pro, ułatwiając wykonywanie codziennych zadań. JigSpace łączy treści 3D, audio, wideo i tekst w interaktywne, przestrzenne prezentacje, a Navi tłumaczy rozmowy w czasie rzeczywistym, tworząc napisy na żywo, dzięki czemu użytkownicy widzą dokładnie to, co mówią ludzie wokół nich.

Co ważne, Apple podkreśla również, że te 600 gier i aplikacji dołączą do miliona kompatybilnych z Vision Pro apek, które już są dostępne w App Store.