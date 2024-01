Magia Disneya w nowej odsłonie. Nie chcecie jej przegapić

W tym tygodniu Apple zaprosiło do Nowego Jorku przedstawicieli mediów, którzy mieli szansę zapoznać się bliżej z nowym sprzętem giganta technologicznego. Choć Apple Vision Pro na ten moment nie opuszczają granic Stanów Zjednoczonych, tak im bliżej ich premiery, tym więcej słyszymy o funkcjach i rozwiązaniach, które do nich trafią. Także od partnerów zewnętrznych, którzy od dłuższego czasu pracują nad dostosowaniem ich własnych serwisów, aplikacji i usług, by w pełni wspierały nową rzeczywistość rozszerzoną kreowaną przez Apple.

Dziś firma uruchomiła dedykowany nowemu sprzętowi sklep App Store, w którym na premierę znajdziemy potężną dawkę apek i gier, które w pełni korzystać będą z przestrzenności oferowanej przez Vision Pro. Jednym z najważniejszych partnerów Apple w promowaniu nowych doświadczeń jest Disney, które znane jest z chętnego wykorzystywania nowych technologii - i to nie tylko w filmach, czy serialach, które trafiają do kin i na platformę Disney+. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie rozwiązania Disney+ w goglach Apple może być jedną z najbardziej zachęcających do nabycia drogiego sprzętu funkcji.

Disney+ wkracza w nowy wymiar. Usługa będzie dostępna na goglach Apple Vision Pro i zaoferuje niedostępne wcześniej wrażenia

Gdy Apple Vision Pro trafia do sprzedaży trafią 2 lutego, a już w ten piątek ruszy ich przedsprzedaż. W App Store czekać będzie przygotowana z myślą o rozszerzonej rzeczywistości aplikacja Disney+, która pozwoli użytkownikom na wybranie jednej z czterech scenerii, w której mogą oglądać treści dostępne na platformie. Na początek, w ręce (a raczej oczy) oddane zostaną lokacje znane z filmów, animacji i prawdziwego świata. To kino El Capitan Theatre z Hollywood, Scare Floor z animacji "Potwory i spółka", Wieża Avengersów z filmów z uniwersum MCU oraz kokpit ścigacza Luke Skywalkera z "Gwiezdnych Wojen", z którego możemy podziwiać zachód dwóch słoń na planecie Tatooine. W przyszłości ma pojawić się więcej znanych lokacji, z których będzie można obejrzeć ulubione filmy i seriale na Disney+.

Jednak wirtualne miejscówki z popularnych filmów i animacji to dopiero początek. Na widzów chcących oglądać filmy i seriale z Disney+ czeka specjalna sekcja, w której będzie można obejrzeć wybrane tytuły w pełnym trójwymiarze. Z katalogu, na początek, będą mogli oglądać dziesiątki popularnych filmów w 3D, takich jak "Avatar: Istota wody", "Avengers: Koniec gry", "Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy", "Między nami żywiołami" i "Nasze magiczne Encanto". Więcej tytułów, w tym te dostępne wyłącznie dla subskrybentów Disney+, zostanie ogłoszonych w późniejszym terminie. Użytkownicy Apple Vision Pro mogą również wypożyczać lub kupować większość filmów 3D za pośrednictwem karty Sklep w aplikacji Apple TV. Ci, którzy wcześniej kupili filmy Disneya zawierające wersje 3D w aplikacji Apple TV, będą mogli uzyskać dostęp do tych wersji 3D na Apple Vision Pro bez dodatkowych kosztów.

Przy okazji, Apple potwierdziło, że wsparcie dla gogli Vision Pro potwierdziło wiele platform VOD, które będzie można oglądać w rozszerzonej rzeczywistości już w dniu premiery urządzenia. Widzowie Disney+ ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok, czy MUBI będą mogli pobierać i odtwarzać swoje ulubione pozycje na Apple Vision Pro.