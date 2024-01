Telewizory Panasonic stały się mądrzejsze. Wszystko dzięki tej funkcji

Panasonic stawia na Fire TV. Co to zmieni w telewizorach japońskiego giganta?

Panasonic poinformował dziś, że dzięki wbudowanej platformie Fire TV, telewizory Z95A oraz Z93A „rewolucjonizują sposób odkrywania i cieszenia się treściami, oferując spersonalizowany ekran główny, który integruje usługi streamingu, aplikacje, kanały na żywo i dostosowane rekomendacje”. Do tego wysoka jakość obrazu i dźwięku leży u podstaw Z95A i Z93A, dzięki zupełnie nowemu układowi scalonemu i jaśniejszemu panelowi. Dolby Vision IQTM Precision zapewnia ulepszenia obrazu i jasności, natomiast 360 Soundscape Pro, za którego dostrojenie odpowiedzialna jest firma Technics, gwarantuje immersyjny dźwięk przestrzenny 3D.

Źródło: Panasonic

Jeśli chodzi o aspekty gamingowe, to nie jest tajemnicą, że szybkość i reaktywność mają kluczowe znaczenie — i nowe flagowe telewizory OLED od Panasonic oferują odświeżanie z częstotliwością 144 Hz, podnosząc tym samym jakość obrazu podczas intensywnej rozgrywki. To faktycznie zdecydowanie podnosi jakość doświadczeń gamingowych i przekłada się na tak zwane „cheaty w prawdziwym życiu” — w przypadku dynamicznych gier online, takich jak Call of Duty: Warzone, Fortnite czy Apex: Legends, zyskujemy dzięki temu przewagę.

Panasonic wprowadza także udoskonalony tryb gry „Game Mode Extreme”, wyposażając telewizory w zaawansowane funkcje do gier, sprawiając, że są gotowe na najnowsze konsole i komputery. Włączenie HDMI 2.1 High Frame Rate oraz VRR do 144Hz oznacza większą liczbę klatek na sekundę, co przekłada się na szybszą, płynniejszą rozgrywkę. Kolejnym istotnym ulepszeniem jest udoskonalone Dolby Vision Gaming, teraz również kompatybilne z częstotliwościami klatek do 144Hz.

Fire TV to coś, czego Panasonic zdecydowanie potrzebował

Integracja telewizorów Panasonica z Fire TV zapewnia użytkownikom podniesione i uproszczone doświadczenie oraz dostęp do szerokiej gamy najpopularniejszych aplikacji i usług streamingowych. Nowe telewizory OLED firmy z Kraju Kwitnącej Wiśni mają pełnić rolę nie tylko urządzeń rozrywkowych, ale także centrów zarządzania inteligentnym domem. W pełni kompatybilne z urządzeniami obsługiwanymi przez Alexę, posiadają inteligentny panel sterowania domem, umożliwiający użytkownikom monitorowanie i kontrolowanie swojego połączonego ekosystemu domowego w sposób bezproblemowy.

Źródło: Panasonic

Ponadto Z95A i Z93A są kompatybilne z Apple Home i AirPlay, co oznacza, że użytkownicy mogą kontrolować swój telewizor za pomocą Siri i łatwo przesyłać filmy, muzykę, gry i zdjęcia bezpośrednio ze swojego iPhone’a, iPada lub Maca. Dzięki obsłudze głosowej na odległość z Alexą dostępnej po raz pierwszy na inteligentnym telewizorze Panasonic, użytkownicy mogą używać swojego głosu, aby łatwo uruchamiać aplikacje, odtwarzać muzykę, wyszukiwać tytuły, kontrolować swój inteligentny dom i wiele więcej. Akira Toyoshima, Prezes i Dyrektor Generalny Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd., komentuje:

W obliczu tak wielu opcji, prawdziwe wyzwanie polega na dokładnym znalezieniu tego, co chcesz obejrzeć. Dlatego nasze nowe zadanie wykracza poza dostarczanie jedynie doskonałego obrazu i dźwięku. Chodzi o uproszczenie procesu odkrywania treści, zapewniając, że nie tylko jest łatwe, ale także przyjemne.

Nowe Panasonici uzupełnią wystrój naszego mieszkania

Co więcej, gdy telewizory Z95A i Z93A nie są używane do oglądania treści, mogą zamienić się w „dynamiczne wyświetlacze”. Fire TV Ambient Experience sprawia, że telewizor może zamienić się w domową galerię, wyświetlać osobiste zdjęcia i pokazywać informacje, takie jak kalendarze i przypomnienia za pomocą dostosowanych widżetów Alexy. Panasonic wprowadził wiele najlepszych funkcji z własnego systemu operacyjnego, takich jak Penta Tuner do zaawansowanego odbioru telewizyjnego.

Źródło: Panasonic

Oprócz sygnału satelitarnego, kablowego i antenowego, Penta Tuner obsługuje odbiór za pośrednictwem Internetu (IPTV) i sieci domowej, co oznacza, że telewizory mogą być umieszczone niezależnie od gniazdka antenowego, a programy mogą być oglądane w każdym pomieszczeniu bez konieczności dodatkowego podłączania telewizora. Dodatkowo, zarówno Z95A, jak i Z93A są wyposażone w pełny pilot zdalny, zawierający unikalny przycisk „MyApp” firmy Panasonic, który można zaprogramować do bezpośredniego uruchamiania ulubionej aplikacji, kanału, a nawet ulubionego polecenia głosowego. Podczas gdy aplikacja operatora HbbTV umożliwia dostęp do treści na żywo i na żądanie bez konieczności korzystania z hardware’u czy kart inteligentnych, nagrywanie USB i cofanie do tyłu podczas oglądania na żywo zapewniają wygodne oglądanie, a wykrywanie automatyczne tunera i zaawansowany edytor kanałów dostarczają łatwe doświadczenie konfiguracji.

Co jeszcze wiemy o nowych telewizorach Panasonica?

Panasonic deklaruje również, że nowe telewizory OLED Z95A i Z93A to połączenie zupełnie nowego układu scalonego i jasnego panelu, procesora HCX Pro AI MK II, z panelem Master OLED Ultimate (lub Master OLED Pro Cinema 1 w przypadku Z93A), wykorzystując precyzję techniczną Panasonic opartą na japońskiej wiedzy i inżynierii, połączoną z umiejętnościami regulacji kolorów Stefana Sonnenfelda. Stefan Sonnenfeld, założyciel i CEO Company 3, jest zaufanym współpracownikiem niektórych z najlepszych twórców filmowych na świecie.

Źródło: Panasonic

Telewizor Z95A od Panasonic wykorzystuje moduł Master OLED Ultimate 2 wyposażony w zaawansowany układ mikrosoczewek i wielowarstwową konfigurację zarządzania ciepłem opracowaną przez inżynierów Panasonic. Panel zapewnia niespotykaną jasność dzięki udoskonaleniom w technologii sterowania i zarządzaniu ciepłem. Nowy procesor HCX Pro AI MK II we wszystkich modelach Z95A i Z93A napędza nowy silnik 4K Remaster, który podnosi klarowność obrazu w streamingu, łącząc sztuczną inteligencję i modele matematyczne dla wyraźnych, naturalnych obrazów oraz doskonałego redukowania zakłóceń w strumieniowaniu. Gradacja została również poprawiona w celu redukcji efektu „bandingu”. Całość zapowiada się więc naprawdę nieźle.

Źródło: Panasonic