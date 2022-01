Jak zmieniła się prędkość internetu w Polsce w 5 lat. Światłowody i „udawane” 5G robią różnice

Wiadomym jest, że zwiększanie prędkości internetu stacjonarnego w dużej mierze zależy od rozwoju sieci światłowodowej w Polsce czy Wi-Fi 6, a internetu mobilnego od wdrażania nowych technologii na nadajnikach operatorów infrastrukturalnych - głównie agregacji pasm i ostatnio 5G. Na początek zerknijmy więc na pierwszy raport Speedtest.pl z października 2016 roku, kiedy to działanie te dopiero raczkowały.

Internet stacjonarny/Październik 2016 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping UPC 47,92 Mbps 7,63 Mbps 22 ms Vectra 42,53 Mbps 5,89 Mbps 26 ms Multimedia 26,66 Mbps 4,03 Mbps 26 ms Orange 19,91 Mbps 3,21 Mbps 36 ms

W przypadku internetu stacjonarnego, wówczas prym wiódł operator kablowy UPC, który wyprzedzał Vectrę nieznacznie, a na kolejnych dwóch miejscach były Multimedia z Orange z dużo mniejszymi prędkościami.

Internet mobilny/Październik 2016 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping Orange 16,60 Mbps 6,38 Mbps 42 ms T-Mobile 15,18 Mbps 8,56Mbps 45 ms Play 10,97 Mbps 5,29 Mbps 43 ms Plus 9,41 Mbps 7,22 Mbps 51 ms

W rankingu internetu mobilnego z kolei przodował Orange i T-Mobile, co w zasadzie nie zmieniło się do dziś. Duże zmiany jednak nastąpiły w prędkościach w kolejnych latach.

Przeskoczmy od razu do tych kluczowych lat, w których operatorzy znacznie przyspieszyli rozwój swoich sieci.

Internet stacjonarny/Grudzień 2018 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping INEA 129,20 Mbps 122,64 Mbps 14 ms UPC 89,02 Mbps 15,62 Mbps 28 ms Toya 80,02 Mbps 20,94 Mbps 19 ms Vectra 72,38 Mbps 12,80 Mbps 28 ms

W grudniu 2018 roku na lidera wśród dostawców internetu stacjonarnego wysunęła się INEA, dzięki wprowadzeniu do oferty internetu symetrycznego kilka miesięcy wcześniej. Natomiast w miejsce Multimedia wskoczyła Toya na 3 miejsce, a ranking zamknęła Vectra.

Internet mobilny/Grudzień 2018 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping Orange 20,00 Mbps 8,21 Mbps 42 ms T-Mobile 19,71 Mbps 7,96 Mbps 51 ms Play 18,48 Mbps 5,93 Mbps 47 ms Plus 14,99 Mbps 7,28 Mbps 48 ms

Wśród dostawców internetu mobilnego miejscami zamienił się tylko Orange i T-Mobile.

Internet stacjonarny/Grudzień 2019 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping INEA 133,68 Mbps 134,22 Mbps 11 ms Toya 117,17 Mbps 27,66 Mbps 14 ms UPC 113,43 Mbps 18,73 Mbps 21 ms Vectra 87,73 Mbps 16,56 Mbps 21 ms

Rok później Toya i UPC mocno nadgoniły dystans do INEA pod względem średniej prędkości przy pobieranych danych, Vectra z kolei tylko nieznacznie drgnęła.

Internet mobilny - Grudzień 2019 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping Play 24,59 Mbps 7,72 Mbps 41 ms Orange 23,19 Mbps 8,40 Mbps 35 ms T-Mobile 21,80 Mbps 7,84 Mbps 42 ms Plus 19,74 Mbps 7,66 Mbps 43 ms

Na koniec 2019 roku ciekawe zestawienie mieliśmy w przypadku internetu mobilnego, na pierwszym miejscu pojawił się Play, który mocno przyspieszył stawianie nowych nadajników (z najnowszymi technologiami) z uwagi na planowane wyłączenie roamingu krajowego w kolejnych latach - zaczynając od Plusa.

Internet stacjonarny/Grudzień 2020 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping INEA 160,82 Mbps 157,04 Mbps 11 m UPC 149,25 Mbps 21,3 Mbps 19 ms Toya 131,45 Mbps 30,11 Mbps 14 ms Vectra 122,55 Mbps 29,72 Mbps 21 ms

W 2020 roku już wszyscy dostawcy internetu stacjonarnego w rankingu przekroczyli 100 Mbps.

Internet mobilny - Grudzień 2020 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 34,99 Mbps 8,97 Mbps 31 ms Orange Mobile 34,65 Mbps 9,13 Mbps 31 ms Play 28,79 Mbps 8,66 Mbps 37 ms Plus 25,17 Mbps 8,35 Mbps 41 ms

W przypadku internetu mobilnego sytuacja z Play z roku poprzedniego się już nie powtórzyła, intensywne unowocześnianie swoich sieci mobilnych w Orange i T-Mobile i udostępnienie 5G na posiadanych zasobach, pozwoliło im na przekroczenie 30 Mbps przy średniej prędkości pobieranych danych. Spory skok odnotowały też prędkości w sieci Play i Plus, ale nie tak spektakularny jak w przypadku Orange i T-Mobile.

Internet stacjonarny/Grudzień 2021 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping UPC 188,7 Mbps 33,8 Mbps 19 ms INEA 185,5 Mbps 176,3 Mbps 11 ms T-Mobile Stacjonarny 175 Mbps 76 Mbps 17 ms Vectra 161,9 Mbps 35,2 Mbps 21 ms

Najnowsze dane za grudzień 2021 pokazują już na 3 miejscu wyniki pomiarów internetu stacjonarnego T-Mobile, który to począwszy od 2018 roku - umowy na dostęp do sieci światłowodów Orange i Nexery, a rok później z INEA, rozpoczął udostępnianie ich w swojej ofercie od początku wakacji 2019 roku.

Internet mobilny/Grudzień 2021 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 47,8 Mbps 11,1 Mbps 30 ms Orange Mobile 43,6 Mbps 11,3 Mbps 28 ms Play 40 Mbps 11 Mbps 32 ms Plus 34,8 Mbps 10 Mbps 39 ms

W rankingu prędkości internetu mobilnego możemy teraz ocenić jak wręcz tytaniczną pracę musieli wykonać w ciągu ostatnich lat nasi operatorzy i to tylko na posiadanych zasobach i częstotliwościach.

W porównaniu z rokiem 2016 średnia prędkość przy pobieranych danych w sieciach mobilnych urosła trzykrotnie, podobnie jak w przypadku internetu stacjonarnego. Myślę, że już na koniec tego roku liczby te będą wyglądały jeszcze lepiej, z uwagi na plany operatorów co do dalszego rozwoju światłowodów w Polsce, no i jeśli chodzi o internet mobilny - udostępnienie właściwego 5G.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 144,2 19 34 16,2 tys. T-Mobile 88,1 25 25 8,8 tys. Orange 75,8 27,5 23 5,2 tys. Play 66 21,4 28 14,1 tys.

Mały przedsmak tego możemy sprawdzić już dziś w powyższej tabelce z wynikami badań robionych tylko w zasięgu 5G w obecnej postaci. To tylko kilkadziesiąt tysięcy testów w zeszłym roku (1,5% z wszystkich pomiarów), ale pokazują one jak mocno może wzrosnąć prędkość internetu mobilnego po zakończeniu aukcji i wdrożeniu 5G w paśmie 3480-3800 MHz.

