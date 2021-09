Aktualnie jestem na etapie poszukiwania nowego dostawcy na domowy internet mobilny. Obecna umowa kończy mi się we wrześniu, więc przeglądam dostępne opcje. Podzielę się dziś z Wami efektem moich poszukiwań, być może komuś to też pomoże w wyborze.

Zastanawiam się nad dwiem opcjami. Pierwsza, to przeniesienie w całości do T-Mobile, czyli do oferty głosowej w planie T-Mobile M za 55 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych), do tego nielimitowany internet mobilny - Internet domowy S za 40 zł miesięcznie (20 zł mniej dla klientów T-Mobile), z routerem LTE cat7 za 59 zł jednorazowo.

Druga opcja to internet mobilny 5G z dużą paczką danych. Tu jednak trzeba liczyć się ze sporym kosztem na sam router 5G, którego cena w sklepach wynosi w okolicach 1,5 tys. - 2 tys. zł. Znalazłem jednak oferty u naszych operatorów, które ten koszt obniżają o połowę z routerem 5G - Huawei 5G CPE Pro 2, co w znaczący sposób rekompensuje też nie takie tanie oferty abonamentowe 5G z dużymi limitami transferu danych.

Aktualna cena tego routera oscyluje w granicach 1,5 tys. zł - Ceneo.pl, dzieląc to na 24 miesiące daje nam ponad 60 zł, do tego abonament na internet 5G z limitem 500 GB za 100 zł i robi się nam 160 zł miesięcznie.

Huawei 5G CPE Pro 2 z internetem mobilnym 5G w Play

W Play ten router dostępny jest za 1 zł na start i 24 raty po 20 zł, co za sam sprzęt daje nam koszt 481,00 zł, a więc ponad tysiąc złotych taniej niż w sklepie.

Mam jednak pewne obawy, co do dobrego zasięgu Play w mojej okolicy, więc zajrzałem też do oferty Plusa i tu spotkała mnie ciekawostka.

Huawei 5G CPE Pro 2 z internetem mobilnym 5G w Plus

Ten sam router kosztuje w Plusie 1 zł na start i już 66 zł miesięcznie w ratach, co daje nam 1 585,00 zł za sam sprzęt, czyli cena rynkowa.

Huawei 5G CPE Pro 2 z internetem mobilnym 5G w Netia

Ciekawostką tu jest fakt, iż w Netia, czyli u operatora należącego do Polsatu, Huawei 5G CPE Pro 2 dostępny jest w cenie o połowę niższej.

Za dostęp do internetu mobilnego 5G z limitem 500 GB transferu w miesiącu w ofercie bez urządzenia płacimy 100 zł, a z routerem 5G 130 zł miesięcznie, co daje nam koszt za sam sprzęt 720 zł, czyli o połowę taniej niż cena rynkowa i w Plusie.

Play Plus Netia Abonament 5G z limitem 500 GB 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł Router Huawei 5G CPE Pro 2 20,00 zł 66,00 zł 30,00 zł Razem 120,00 zł 166,00 zł 130,00 zł Całkowity koszt routera 480,00 zł 1 584,00 zł 720,00 zł

Właśnie ku tej opcji się skłaniam zwłaszcza, że 5G w Plusie działa z osobna, nie jest współdzielone z 4G jak w Play. Kusi jeszcze wspomniana na początku opcja w T-Mobile, zwłaszcza ten nielimitowany internet, bo oferta ta wzorem poprzedniej może szybko zniknąć. Oczywiściem minusem obu jest fakt, że znowu wplączę się w abonamenty, ale z drugiej strony nie przypuszczam aby w najbliższym czasie pojawiły się oferty bez zobowiązania z tak dużymi paczkami danych czy bez limitów transferu jak w T-Mobile.