Internet bez zobowiązania to idealna opcja dla studentów wyjeżdzających na studia do innego miasta, zwłaszcza dla pierwszoroczniaków, którzy nie chcą ryzykować umów ze zobowiązaniem na dwa lata, nie będąc pewnym swojego wyboru kierunku czy miasta na na studia. To oczywiście też dobra opcja na sprawdzenie jakości usługi dla każdego, kto chce teraz wykupić dostęp do internetu stacjonarnego.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Netii

Netia ma trzy plany z różnymi maksymalnymi prędkościami w ofercie na internet stacjonarny z zobowiązaniem na dwa lata lub 9 miesięcy (oferta dedykowana studentom). W każdym z nich opcja umowy bez zobowiązania podwyższa nam kwotę abonamentu o 10 zł.

I tak, za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy 60 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 70 zł, a za prędkość do 1 Gb/s 80 zł miesięcznie.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Orange

Orange ma również trzy plany w ofercie internetu stacjonarnego i również każdy z nich kosztuje 10 zł więcej w ofercie bez zobowiązania - odpowiednio 69,98 zł, 79,98 zł i 89,98 zł za prędkość do 300 Mb/s, 600 Mb/s i do 1 Gb/s. Co ciekawe, w Orange abonamenty na internet stacjonarny z umową na 2 lata kosztują tyle, co w Netii bez zobowiązania.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Play

Jednak najtańszy internet stacjonarny bez zobowiązania jest obecnie w Play, gdzie już za 35 zł miesięcznie możemy korzystać z internetu z limitem prędkości do 150 Mb/s. Kolejne plany z limitem do 300 Mb/s i do 600 Mb/s kosztują 45 zł i 55 zł.

To jednocześnie też najmniejsza różnica pomiędzy ofertą bez zobowiązania a z zobowiązaniem na 2 lata, wynosząca w każdym z planów tylko 5 zł miesięcznie.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w UPC

Na koniec zerknijmy jeszcze na dwóch największych operatorów kablowych w Polsce. Pierwszy z nich UPC ma dwa plany w ofercie bez zobowiązania z limitem prędkości do 750 Mb/s i 1 Gb/s w cenie odpowiednio 69,99 zł i 99,99 zł.

Różnica w cenie jest podobna jak w przypadku Netii i Orange i wynosi 10 zł więcej niż w opcji z umową na 2 lata.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Vectra

Vectra ma trzy plany w ofercie bez zobowiązania na internet stacjonarny. Najtańszy kosztuje 49,99 zł miesięcznie w planie z limitem do 450 Mb/s i jest wyższy o 10 zł niż w ofercie z zobowiązaniem na dwa lata. Droższy plan za 59,99 zł ma limit do 300 Mb/s, a z limitem do 600 Mb/s kosztuje 79,99 zł miesięcznie.

Podsumowanie w tabelce

Internet bez zobowiązania do 150 Mb/s do 300 Mb/s do 450 Mb/s do 600 Mb/s do 750 Mb/s do 1 Gb/s Netia niedostępne 60,00 zł niedostępne 70,00 zł niedostępne 80,00 zł Orange niedostępne 69,98 zł niedostępne 79,98 zł niedostępne 89,98 zł Play 35,00 zł 45,00 zł niedostępne 55,00 zł niedostępne niedostępne UPC niedostępne niedostępne niedostępne niedostępne 69,99 zł 99,99 zł Vectra niedostępne 59,99 zł 49,99 zł 79,99 zł niedostępne niedostępne

Jak widać powyżej najkorzystniejszą ofertę na internet stacjonarny bez zobowiązania ma obecnie Play, w najtańszej opcji z limitem do 150 Mb/s zapłacicie za niego 35 zł miesięcznie. Przy większych prędkościach najlepiej wypada Vectra z planem za 49,99 zł z limitem 450 Mb/s.