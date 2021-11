Domowy internet mobilny bez limitu danych teraz o 20 zł taniej. Co na to konkurencja?

Ostatnie modyfikacje i unowocześnianie nadajników przez nasze telekomy, znacznie powiększyły osiągane prędkości internetu mobilnego i co najważniejsze zwiększyły ich pojemność. To w teorii pozwala na zniesienie wszechobecnych limitów, niestety w praktyce na razie tylko u jednego operatora.

Prawdziwy internet bez limitu danych w T-Mobile

T-Mobile już po raz drugi w swojej historii udostępnia w swojej ofercie prawdziwy mobilny internet bez limitu danych. Ostatni raz pod koniec sierpnia w trzech planach z trzema różnymi ograniczeniami prędkości (wszystkie zdecydowanie używalne).

Plan Internet domowy S za 60 zł miesięcznie, bez limitu zużywanych danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, Internet domowy M za 70 zł z ograniczeniem do 60 Mb/s i Internet domowy L za 90 zł miesięcznie z ograniczeniem do 90 Mb/s.

To bardzo atrakcyjna oferta, która z pewnością przysporzyła T-Mobile wielu nowych klientów, co jednocześnie nie spowodowało jakiegoś drastycznego zwiększenia obciążenia sieci - widać to w rankingach prędkości sieci mobilnych, czy to na SpeedTest.pl czy RFBENCHMARK, w których to T-Mobile cały czas wygrywa.

Co więcej, teraz T-Mobile udostępnia swój nielimitowany internet mobilny w cenie o 20 zł niższej i to w najatrakcyjniejszym pakiecie z ograniczeniem prędkości do 90 Mb/s, który to kosztuje teraz przy zakupie online tylko 70 zł miesięcznie. Czyli tyle co do tej pory pakiet z ograniczeniem do 60 Mb/s i tylko o 10 zł droższy niż najtańszy pakiet z ograniczeniem do 30 Mb/s.

Udawany internet bez limitu danych u konkurencji

Co oferuje konkurencja obecnie w zbliżonej cenie? W Orange, Play i Plus możemy skorzystać również z mobilnego internetu bez limitu danych, z tą różnicą, iż po wyczerpaniu podstawowej paczki danych internet ten zwalnia do maksymalnie 1 Mb/s, czyli do nieużywalnej na co dzień prędkości.

Sprawdźmy przy okazji oferty na internet mobilny u tych pozostałych telekomów z „wielkiej czwórki” w opcji bez urządzenia.

Orange

Orange w zbliżonej cenie 59,99 zł miesięcznie proponuje limit transferu danych na pełnej prędkości na poziomie 250 GB w miesiącu, w tym 50 GB poza strefą domową. Pocieszająca jest tu opcja darmowego transferu danych w godzinach nocnych.

Play

W Play za 60 zł miesięcznie możemy zakupić internet mobilny z limitem transferu danych 200 GB.

Plus

W Plusie z kolei za 75 zł miesięcznie skorzystamy z planu na internet mobilny z limitem 250 GB. Do tego Tidal na cały okres umowy.

Większe limity transferu danych na poziomie 500 MB czy 1 TB to wydatek rzędu 100 zł i 200 zł w Play oraz Plusie. Orange nie ma wyższych limitów w ofercie dla klientów indywidualnych.

Mam nadzieję, że jak nie teraz, to po przejściu operatorów na prawdziwe 5G pojawią się w końcu nielimitowane plany u wszystkich, dzięki czemu oferty te będą być może jeszcze tańsze niż teraz w T-Mobile.

Internet mobilny T-Mobile Orange Play T-Mobile Plus Transfer danych nielimitowany 250 GB 200 GB nielimitowany 250 GB Ograniczenie prędkości 30 Mb/s 1 Mb/s 1 Mb/s 90 Mb/s 1 Mb/s Dostęp do 5G Brak Brak Jest Brak Jest Abonament 60,00 zł 59,99 zł 60,00 zł 70,00 zł 75,00 zł

Stock Image from Depositphotos.