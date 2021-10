Tutaj oprócz ofert bez zobowiązania dłuższego niż miesiąc, jedynym kryterium będzie jeszcze limit transferu danych na poziomie minimum 50 GB w miesiącu. Również podzielimy to zestawienie na zasięg poszczególnych operatorów infrastrukturalnych.

Oferty na internet mobilny w zasięgu sieci Orange

W zasięgu sieci Orange mamy trzy oferty na internet mobilny - dwie w Orange Flex i jedną w nju mobile.

Zasięg sieci Orange Nju mobile Orange Flex Orange Flex Dostęp do 5G nie nie tak Transfer danych 60 GB - 180 GB 50 GB 100 GB Opłata miesięczna 29,00 zł 50,00 zł 80,00 zł

Skąd w tym zestawieniu oferta Orange Flex, skoro nie ma w niej dedykowanej oferty na internet mobilny? Otóż to jedyny operator, który umożliwia skorzystanie z hybrydowej oferty, w której to możemy zupełnie za darmo zamówić dodatkową kartę z tym samym numerem tylko do internetu mobilnego i włożyć ją do routera WiFi.

Niemniej najbardziej korzystaną ofertą w zasięgu Orange jest nju mobile, na start dostajemy tu 60 GB transferu danych, po pół roku rośnie on do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach do 180 GB w miesiącu za 29 zł miesięcznie.

Oferty na internet mobilny w zasięgu sieci Play

W zasięgu sieci Play mamy siedem ofert dedykowanych na internet mobilny - jedna w Play na kartę i po trzy w Virgin Mobile i Mobile Vikings.

Zasięg sieci Play Virgin Mobile Virgin Mobile Mobile Vikings Virgin Mobile Dostęp do 5G nie nie nie nie Transfer danych 60 GB 120 GB 100 GB 220 GB Opłata miesięczna 30,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 50,00 zł

Zasięg sieci Play Play na kartę Mobile Vikings Mobile Vikings Dostęp do 5G nie nie nie Transfer danych 200 GB 150 GB 250 GB Opłata miesięczna 50,00 zł 50,00 zł 60,00 zł

Najtańszą opcją będzie tu Virgin Mobile z pakietem 60 GB za 30 zł miesięcznie, a największy pakiet dostępny jest w Mobile Vikings - 250 GB za 60 zł miesięcznie.

Oferty na internet mobilny w zasięgu sieci Plus

W zasięgu sieci Plus mamy 10 ofert, dla przypomnienia w ofertach głosowych było to 15 pozycji. Dedykowane oferty na internet mobilny znajdziemy u operatora Aero2, Lajt Mobile, Otwarta, Plush i Premium Mobile.

Zasięg sieci Plus Plush Lycamobile Lajt mobile Premium Mobile Otvarta Dostęp do 5G nie nie nie tak tak Transfer danych 40 GB - 80 GB 50 GB 100 GB (200 GB w nocy) 75 GB 100 GB (200 GB w nocy) Opłata miesięczna 30,00 zł 35,00 zł 39,99 zł 44,90 zł 44,99 zł

Zasięg sieci Plus Premium Mobile Aero2 Plush Otvarta Premium Mobile Dostęp do 5G tak nie tak tak tak Transfer danych 100 GB (200 GB w nocy) 70 GB 200 GB 200 GB (200 GB w nocy) 200 GB (200 GB w nocy) Opłata miesięczna 49,90 zł 50,00 zł 60,00 zł 79,99 zł 99,90 zł

Najtańszą opcją będzie tu pakiet w Plush z limitem 40 GB, ale po pół roku rośnie do 60 GB, a po roku do 80 GB. Z kolei największy pakiet w najniższej cenie również dostępny jest w Plush - 200 GB za 60 zł.

Oferty na internet mobilny w zasięgu sieci T-Mobile

W przypadku T-Mobile będzie szybko i krótko, jedyną dedykowaną ofertą bez zobowiązania jest subskrypcja w Heyah, gdzie za 19,99 zł skorzystamy z limitu 50 GB transferu danych.

Zasięg sieci T-Mobile Heyah Dostęp do 5G nie Transfer danych 50 GB Opłata miesięczna 19,99 zł

Najtańsze oferty

Najtańsza oferta Heyah Nju mobile Virgin Mobile Plush Dostęp do 5G nie nie nie nie Transfer danych 50 GB 60 GB - 180 GB 60 GB 40 GB - 80 GB Opłata miesięczna 19,99 zł 29,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

Najtańsza ofertą jest tutaj ponownie Heyah, z tym że w nju mobile za 10 zł więcej możemy liczyć ostatecznie na aż 180 GB transferu danych.

Oferty z największym transferem danych

Największy transfer danych Nju mobile Virgin Mobile Play na kartę Mobile Vikings Plush Dostęp do 5G nie nie nie nie tak Transfer danych 60 GB - 180 GB 220 GB 200 GB 250 GB 200 GB Opłata miesięczna 29,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 60,00 zł

Podobnie w przypadku największego transferu danych nju mobile wydaje się najlepszą opcją, przynajmniej dla obecnych klientów, którzy od razu mogą skorzystać ze 180 GB transferu danych. Jeśli musimy czekać, a chcemy od razu dużą paczkę danych to najlepszą opcją będzie Virgin Mobile z 220 GB transferu danych za 50 zł miesięcznie.

