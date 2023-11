Prawo jazdy z aplikacji będzie ważne w całej Unii. Ruszają testy

mObywatel w wersji 2.0 zadebiutował w połowie lipca wzbudzając tak duże zainteresowanie, że nie wytrzymały tego rządowe serwery. O problemach z dostęp do dokumentów cyfrowych z poziomu aplikacji pisaliśmy tuż po pojawieniu się w App Store i Google Play aktualizacji. Użytkownicy zgłaszali m.in. błędy serwera, problemy z uwierzytelnianiem, logowaniem, itp. Podobne problemy mObywatel miał w czasie wyborów parlamentarnych - zainteresowanie przerosło moce przerobowe serwerowni utrudniając dostęp do dokumentów, którymi można było wylegitymować się w komisjach wyborczych. Nie przeszkadza to jednak we wprowadzaniu nowych usług i dokumentów. Pod ręką mamy mDowód - zrównany z tradycyjnym dowodem osobistym cyfrowy dokument tożsamości, a świeżo upieczeni kierowcy mogą od razu siadać za kierownicą dzięki tymczasowemu prawie jazdy zapisanym w mObywatelu. Wczoraj wspominaliśmy, że do aplikacji zawitała sekcja, w której dowiemy się czy mamy zaległe mandaty oraz skontaktujemy się z ZUS - dzięk e-wizycie.

Teraz dowiadujemy się, że mObywatel ma szansę być akceptowany także poza granicami Polski. Rusza właśnie pilotaż pierwszego etapu, którego celem jest możliwość wylegitymowania się aplikacją w czasie jazdy w wielu krajach Unii Europejskiej. Do udziału w testach Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza firmy zajmujące się wypożyczaniem aut. Dlaczego akurat je?

Celem działań jest wypracowanie transgranicznego prawa jazdy, które będzie honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. Elektroniczne prawo jazdy jest jednym z sześciu przypadków użycia w pilotażu cyfrowego Europejskiego portfela tożsamości.

- tłumaczą przedstawiciele Departamentu Transformacji Cyfrowej. Cyfrowe prawo jazdy ma być honorowane w krajach unijnych w ramach cyfrowego portfela tożsamości, który ma być wykorzystywany w sześciu obszarach naszego życia. Portfel w przyszłości oferować będzie:

dostęp do e-usług rządowych

możliwość otwarcia rachunku bankowego

rejestrację karty SIM

mobilne prawo jazdy

podpis elektroniczny

e-recepty

Zgłoszenia do programu można wysyłać do 10 listopada adres sekretariat.DTC.MC@cyfra.gov.pl. Pilotaż rozpoczął się w czerwcu 2023 i potrwa do kwietnia 2025 roku.

Z cyfrowym prawem jazdy po Unii Europejskiej. Startują testy takiego rozwiązania

Kiedy możemy spodziewać się wdrożenia przepisów i systemów, które pozwolą nam się legitymować cyfrowym Prawem Jazdy w innych krajach europejskich? Projekt POTENTIAL zakłada, że z tych rozwiązań skorzystamy dopiero za kilka lat - najwcześniej w okolicach 2025 r. a nawet później. W chwili obecnej trwają różne pilotaże mające na celu sprawdzenie działa systemów, wypracowanie standardów i przygotowanie poszczególnych krajów na ich pełne wdrożenie. Niepokoi jednak fakt, że pod projektem podpisało się 19 z 27 krajów Unii Europejskiej oraz Ukraina. Co z pozostałymi? Na ten temat nie wiadomo.

Wiadomo natomiast, że to bardzo fajny pomysł. Do tej pory z mObywatela za granicą (nie tylko Unii Europejskiej) można było korzystać w przypadku certyfikatów o szczepieniu przeciw COVID-19. Na ekranie telefonu wystarczyło pokazać kod QR, by potwierdzić szczepienie. Jednak wprowadzenie rozwiązaniach, które umożliwią legitymowanie się cyfrowymi wersjami dokumentów to coś więcej, niż okazanie kodu na ekranie. Rozumiem więc dlaczego tak to wszystko trwa. Pytanie też co z innymi dokumentami, np. mDowodem. Być może w przyszłości pojawi się też cyfrowy Paszport, z którym będziemy mogli podróżować dalej.