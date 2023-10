Piraci powracają, ale czy to na pewno wina zbyt drogich treści?

Według EUIPO piraci powracają, ale niestety nie ci z Karaibów, ale internetowi, choć z promocją i dystrybucją legalnej kultury szło nam przez ostatnie lata całkiem nieźle. Szeroka dostępność serwisów VOD i grupowych abonamentów za grosze przyczyniły się do spadku zainteresowania łamaniem prawa autorskiego, bo internautom najzwyczajniej w świecie nie chciało się babrać w torrentach, skoro apka uruchamiana jednym kliknięciem otwierała dostęp do tysięcy filmów i seriali – a to wszytko za równowartość puszki coli. Czasy się jednak trochę zmieniły, a inflacja pociągnęła za sobą wzrost cen abonamentów. Internet znów skłonił się ku nielegalnym treściom, a tendencja spadkowa odwróciła się.

Dlaczego piractwo odradza się z popiołów?

Kiedy ostatni raz zdarzyło Wam się pobrać coś poza oficjalną dystrybucją? Ja sobie nie przypominam, bo filmów, gier, seriali i muzyki za dosłowne grosze jest wokół tak dużo, że zanim zdążę się odkopać z aktualnych hitów popkultury, to kolejne pukają do drzwi streamingów. Jasne, jest drożej, ale nie wierzę, że każdy koniecznie potrzebuje posiadania wszystkich czołowych subskrypcji, a to właśnie ta silna decentralizacja rozrywki jest często argumentem przemawiającym za sięgnięciem po treści spoza oficjalnego obiegu.

Źródło: Depositphotos

„Platform jest za dużo, a ja nie będę płacić tylko po to, żeby zobaczyć jeden serial” – mawiają narzekacze. Ok, ale nie musisz – to po prostu Twoja potrzeba podążania głównym nurtem i nie tłumaczy kradzieży, a tak piractwo trzeba nazywać. Przyznam, że trochę już o nim zapominałem, bo przez ostatnie lata w zasadzie każdy segment wirtualnej rozrywki był dziecinnie łatwo dostępny i niedrogi, zwłaszcza przed nadejściem okresu, w którym wielkie platformy obraziły się na abonamenty dzielone między członkami rodziny lub znajomymi. Piractwo jednak nie zatonęło i ma się dobrze, a przynajmniej taki wniosek płynie z badania przeprowadzone przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wynika z niego, że piractwo na terenie UE po długim okresie tendencji spadkowej znowu wzrosło o średnio o 3,3 proc.

Co tak chętnie piracimy? Cóż, trochę chyba tęsknimy za starymi czasami, bo aż 48% osób nielegalnie ogląda treści telewizyjne. Ponad połowa, bo – 58% piratów – uzyskuje dostęp do pożądanych materiałów za pośrednictwem witryn do przesyłania strumieniowego, a 32% w dość oldskulowy sposób pobiera pliki z usług oparty na torrentach.

Możemy narzekać, że ceny subskrypcji poszły w górę, a platformy takie jak Netflix walczą ze współdzieleniem kont, ale prawda jest też taka, że jako cyfrowe społeczeństwo mocno się rozpuściliśmy. Chcemy wszystko, na teraz i najlepiej za darmo. Nie ma czasu na czekanie, wydawanie kilkunastu złotych na wypożyczenie filmu to przecież absurd, a przecież takie HBO nie zbiednieje, jeśli obejrzymy serial na lewej stornie. No, może samo HBO nie i na pewno nie z powodu jednego użytkownika, ale jeśli sprawę przemnożymy przez setki tysięcy osób i spojrzymy szerzej na straty całego sektora zatrudnionych w branży – co dobrze obrazuje ten raport – to usprawiedliwienia już tak rozsądnie nie wybrzmiewają. A przecież wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że piractwo jest jednoznacznie złe – jeszcze w 2022 roku 44% internautów miało negatywny bądź zdecydowanie negatywny stosunek do piractwa treści wideo.

Jeśli więc jedno mówimy, a drugie robimy, to może konsekwencje prawne skuszą nas do przestrzegania prawa autorskiego?

Co w Polsce grozi za piractwo?

Policja piractwo komputerowe definiuje jako „bezprawne kopiowanie (zwielokrotnienie) lub dystrybucję (rozpowszechnianie)” treści bez licencji. Samo zagadnienie jest dość szerokie i odnosi się do wielu przypadków łamania prawa, jednak przyjmuje się, że takie działanie wiąże się z karą od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności i ewentualnymi karami grzywny, rozpatrywanymi indywidualnie.

O tym jak nieprzyjemne mogą być skutki łamania praw autorskich i nielegalnej dystrybucji treści przekonali się niedawno 3 mężczyźni, stojący za platformą do udostępniania filmów oraz seriali „na lewo”, którzy oprócz skonfiskowania mienia muszą liczyć się z widmem właśnie pięciu lat odsiadki, bo formalni właściciele oszacowali straty na 15 milionów złotych.

Źródło: Depositphotos

Choć Polska na tle Europy nie wygląda najgorzej, to sukces tego procederu pokazuje, że popyt na nielegalne treści nad Wisłą wciąż jest niemały, a to trochę rozczarowujące. Nie idźmy tą drogą i wspierajmy legalną kulturę – a jeśli Ty, drogi czytelniku, masz inne zdanie, to daj znać w komentarzu. Chętnie dowiem się, co skłania Cię do sięgania po kulturę i rozrywkę poza oficjalną dystrybucją.

Stock image from Depositphotos