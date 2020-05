Druga istotna zmiana to doprecyzowanie przepisów o pierwszeństwie pieszych. Tutaj jednak de facto zmieni się niewiele, a z wcześniejszych zapowiedzi o nadaniu pieszemu bezwzględnego pierwszeństwa nie pozostało już nic. W rezultacie kierowca samochodu nadal musi zachować ostrożność w okolicach przejść dla pieszych i ustąpić jeśli pieszy jest już na jezdni. Natomiast osoba przechodząca przez ulicę, musi zachować szczególną ostrożność i obserwować swoje otoczenie. Z pomysłów aby np. zakazać pieszym korzystania z telefonów w obrębie przejścia dla pieszych niestety się wycofano.

Ostatnia zmiana jest już bardziej kosmetyczna, a dotyczy zniesienia ograniczenia prędkości do 60 km/h w terenie zabudowany w godzinach od 23:00 do 5:00. Od lipca ograniczenie będzie jednolite prze całą dobę i wyniesie 50 km/h.

Rząd przewiduje, że 40 000 osób rocznie straci uprawnienia

Według rządowych założeń, po zmianie przepisów jeszcze w tym roku uprawnienia straci 20 000 kierowców, a w przyszłym roku może być to nawet 40 000 osób. Dla porównania w 2018 roku uprawnienia do prowadzenia pojazdów na 3 miesiące zatrzymano 25 000 razy. Po zmianie przepisów wynik ma być blisko dwukrotnie wyższy, ale to mogą być dane niedoszacowane. Danych za 2019 rok nie udało mi się znaleźć, ale w pierwszych 3 miesiącach poprzedniego roku odebrano uprawnienia blisko 8500 razy. Prosta ekstrapolacja daje nam wynik 34 000 za cały zeszły rok co byłoby niechlubnym rekordem od wprowadzenia nowych przepisów w 2015 roku.

