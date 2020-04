Brak usług Google to nie jest największy problem tego urządzenia – recenzja Huawei P40

Kolejną wadą jest to, że mamy tu wyłącznie pojedynczy głośnik, umieszczony w dolnej ramce. Tak, ze względu na chęć oszczędzenia miejsca głośnik do rozmów schowany jest pod ekranem. Jeżeli mówimy o brakach, to jeżeli będziecie wybierać swojego P40, zadbajcie o to by na start miał odpowiednią ilość pamięci (choć obecne dostępne jest chbya tylko 128 GB), ponieważ telefon nie obsługuje kard microSD, a tylko huaweiowe nanomemory. Co ciekawe, pomimo wyeksportowania gniazda minijack w kosmos, Huawei P40 nie jest wodoszczelny, ponieważ jego certyfikat to tylko IP53.

Zaleta nr. 3 – niesamowicie mocny procesor

Wracając do dobrych cech, zdecydowanie trzeba pochwalić znajdujący się na pokładzie Huaweia P40 procesor Kirin 990. Jest to niesamowicie szybka jednostka, potrafiąca wyciągnąć w benchmarku Sling Shot Extreme Open GL 3.1 ponad 6000 punktów. taka moc w tak małym telefonie jest spełnieniem moich marzeń i znakiem na to, że producenci jednak słuchają konsumentów i wyciągają wnioski. Starałem się spowolnić Huaweia P40 jak tylko mogłem, ale ani żadna gra, ani wszystkie aplikacje otwarte w tle nie dały rady sprawić, by coś się przycięło bądź animacje zaczęły gubić klatki.