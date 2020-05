Posiadamy coraz mniej prywatności oraz kontroli i twierdzimy, że to dobrze

Niestety nie zawsze jest tak kolorowo. Liczne podmioty proszą użytkownika o wyrażenie zgody na zbieranie danych, jednak nie oddają mu kontroli ani wglądu w to, co dzieje się z nimi później. W ten sposób dochodzi do sytuacji, gdy dane na temat użytkownika należą nie do niego, a do innego podmiotu, np. do operatora sieci komórkowych, co prowadzi to dość niepokojącego wniosku…

Jeśli nie płacisz za produkt, sam jesteś produktem

Liczne aplikacje i usługi proszą użytkownika o zgodę na zbieranie informacji, a nierzadko również danych z różnych czujników urządzenia i przesyłanie ich do partnerów. Nie jest to niczym nowym, jednak wraz z wprowadzeniem RODO strony internetowe zaczęły lepiej informować użytkowników nie tylko o zakresie zbieranych informacji, ale także o podmiotach, którym są one przekazywane. Niestety na tym koniec, ponieważ użytkownik nie ma kontroli nad tym, co dzieje się z nimi dalej.