Tanio i dobrze? Lidl wprowadza akcesoria do samochodu przed feriami zimowymi!

Lidl już za chwilę wprowadzi do sprzedaży akcesoria do samochodu, które mogą się okazać naprawdę przydatne — szczególnie przed podróżami w ferie.

Ferie zimowe się zaczynają, trzeba przygotować się na podróże

Ferie zimowe, które startują już za chwilę, to doskonały czas na wypoczynek — a do podróży samochodem należy się odpowiednio przygotować. Pojazd również powinien być przygotowany na wszelkie warunki atmosferyczne i drogowe. Tak się składa, że od czwartku, 11 stycznia, w sklepach Lidl Polska pojawią się akcesoria, które mają pomóc nam zadbać o sprawność auta oraz komfort podróży.

Źródło: Lidl Polska

Jedną z nowości jest cyfrowy manometr do opon, który będzie dostępny od 11 stycznia w cenie 29,99 zł za sztukę. Oprócz pomiaru ciśnienia, urządzenie może posłużyć jako latarka, młotek, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa czy miernik głębokości bieżnika. Sieć informuje również, że do swojej oferty dodaje specjalną pompę do wymiany oleju (79,90 zł/zestaw). W zestawie znajdują się także wąż zasysający, odpływowy oraz dwa zaciski podłączeniowe, a urządzenie sprawdzi się podczas wypompowywania oleju silnikowego, napędowego oraz opałowego.

Jakie inne akcesoria do samochodu będzie można kupić w Lidlu?

Ponadto, również od 11 stycznia, w Lidlach będzie można również kupić prostownik do akumulatorów samochodowych za jedyne 49,90 zł. Urządzenie będzie działać przy akumulatorach o pojemności 6 V oraz 12 V, a wyświetlacz LED pozwoli między innymi monitorować stan ładowania, wartości napięcia oraz ostrzeże o zmianie biegunów. Do tego w ofercie pojawi się urządzenie rozruchowe z powerbankiem (229 zł/szt.) — nie tylko posłuży w podróży jako wspomaganie rozruchu pojazdu, ale także naładuje telefon lub inne urządzenia ze złączem USB-C.

Źródło: Lidl Polska

Do tego w Lidlach pojawi się również osłona termiczna na szybę w cenie 11,99 zł/szt. Dla wielu to niezbędnik w każdym aucie — zarówno zimą podczas mrozów, jak i latem w upalne dni. W ofercie sklepów pojawi się też zestaw do czyszczenia szyb samochodowych (14,99 zł/zestaw), a w nim dwie nakładki z mikrofibry oraz skrobaczka do lodu. Lidl do swojej oferty dodaje klucz dynamometryczny (119 zł/zestaw) z przedłużką 125 mm i nasadkami 17, 19 i 21 mm. Na sam koniec sieć informuje, że w sklepach pojawi się również torba do bagażnika (29,99 zł/szt.) z elastycznymi szlufkami na puszki, butelki, tubki i narzędzia. Co sądzicie o tym zestawie i cenach akcesoriów? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Lidl Polska

Źródło: Lidl Polska

Stock Image from Depositphotos