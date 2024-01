Ulice w Warszawie nie były jeszcze tak bezpieczne! Nowe dane zachwycają

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ze świetnymi wiadomościami!

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował dziś, że w 2023 roku na warszawskich ulicach było najmniej ofiar wypadków drogowych odkąd zbierane są takie dane, czyli od 1983 roku — co jest naprawdę świetnym wynikiem. ZDM zaznacza, że iesi jeszcze kilka lat temu stanowili większość z poszkodowanych, a dziś jest to zaledwie co trzecia osoba. Po raz pierwszy również liczba pieszych zabitych na ulicach w Warszawie jest jednocyfrowa. Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, mówi:

W Warszawie jest bezpieczniej dzięki poprawie infrastruktury drogowej, a zwłaszcza budowie nowych i przebudowie istniejących przejść dla pieszych. Pomimo to na warszawskich ulicach wciąż niestety giną ludzie. Zabici na stołecznych drogach to dziś ofiary brawury, nadmiernej prędkości oraz jazdy pod wpływem alkoholu.

Źródło: Depositphotos

Ile było wypadków w Warszawie w 2023 roku?

W zeszłym, 2023 roku, na warszawskich ulicach odnotowano 27 śmiertelnych wypadków — najniższą liczbę od czasu rozpoczęcia dokładnych analiz. Warto jednak pamiętać, że to jedynie wstępne dane, które mogą ulec zmianie, ponieważ obejmują również osoby, które zmarły w ciągu 30 dni od zdarzenia z powodu odniesionych obrażeń. Pełne, ostateczne statystyki będą dostępne zazwyczaj w połowie lutego, gdy policja zakończy wszystkie analizy.

Ogólnie w 2023 odnotowano 692 wypadki drogowe na ulicach Warszawy. Jest to o kilkadziesiąt przypadków mniej niż w roku 2020, kiedy obowiązywały obostrzenia związane z pandemią. Spadek liczby wypadków śmiertelnych wynika z kilku czynników, między innymi ze zmiany w przepisach prawa drogowego, wzrost świadomości bezpieczeństwa na drogach oraz poprawa infrastruktury drogowej.

Źródło: Depositphotos

Zmiany w prawie wpłynęły na pozytywne wyniki?

Warto mieć na uwadze, że dwa lata temu w Polsce zdecydowanie podniesiono wysokość mandatów za wykroczenia drogowe, a półtora roku temu wprowadzono zmiany dotyczące przejść dla pieszych, zwiększając odpowiedzialność po stronie kierowców. Te wszystkie regulacje przyczyniły się — jak widać — do pozytywnych rezultatów w statystykach w 2022 roku; a w 2023 roku, mimo braku większych zmian na poziomie całego kraju, Warszawa ponownie odnotowała poprawę.

Ogólny spadek liczby ofiar wynika głównie ze zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pieszych. W 2023 roku odnotowano 9 takich przypadków, co oznacza spadek o 7 w porównaniu z rokiem poprzednim i trzykrotne zmniejszenie w porównaniu z okresem 6-7 lat wcześniej, kiedy co roku na ulicach Warszawy traciło życie ponad trzydziestu pieszych. W 2013 roku, liczba zgonów pieszych wynosiła 45.

Źródło: Depositphotos

Są też mniej pozytywne informacje

Wśród pozostałych uczestników ruchu drogowego, którzy stracili życie w wypadkach drogowych w 2023 roku, wyróżnia się szczególnie wysoka liczba motocyklistów, w porównaniu do ich udziału w ogólnej liczbie uczestników ruchu. Choć proporcje te nie ulegają zmianie z roku na rok, to ze względu na malejącą ogólną liczbę wypadków śmiertelnych, motocykliści stanowią coraz większy odsetek ofiar — obecnie to niemal co czwarta osoba, która straciła życie w wypadkach drogowych w stolicy.

Większość tych tragicznych zdarzeń wynika nie tylko z lekceważenia ograniczeń prędkości czy niestosowania się do zasad ruchu drogowego, ale również z czynników związanych z infrastrukturą, jak na przykład oznakowanie – wypadki motocyklistów często mają miejsce na wąskich uliczkach objętych strefą Tempo 30.

Źródło: Depositphotos

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

