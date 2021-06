Netflix – usuwane filmy w czerwcu i lipcu 2021

Już dawno nie musieliśmy się pogodzić ze zniknięciem tak wielu tytułów z Netfliksa. Lista obejmuje ponad 80 filmów i jeśli nic się w najbliższych dniach nie zmieni, to zdecydowana większość z nich przestanie być dostępna już od lipca. Mamy więc naprawdę niewiele czasu, by nadrobić lub powtórzyć co najmniej kilka wartych uwagi produkcji.

Wśród nich jest między innymi „Helikopter w ogniu”, którego nie należy chyba nikomu przedstawiać. „Zombieland” nie jest już tak znanym i popularnym tytułem, ale uznanie krytyków i widzów sprawiło, że po wielu latach studio zdecydowało się nakręcić kontynuację z powracającymi do swych ról Woodym Harrelsonem, Jessiem Eisenbergiem i Kristen Stewart.

Co ciekawe, lada moment zniknie także „Godzilla. Król potworów”, czyli druga odsłona nowej amerykańskiej serii w ramach MonsterVerse. Jej oceny nie były zbyt wysokie, ale wśród blockbusterów film wypadał całkiem nieźle. Seans na Netfliksie może być fajnym uzupełnieniem wciąż obecnej w kinach 3. części „Godzilla vs. Kong”.

Co warto nadrobić na Netflix?

Kolejne tytuły na liście, którym warto się przyjrzeć, to bez wątpienia klasyczna „Tożsamość Bourne’a”, a także jego sequele oraz „Niezłomny” wyreżyserowanego przez Angelinę Jolie. Dobrym wyborem na seans może być też wzruszająca opowieść o młodym chłopcu z licznymi deformacjami twarzy, który wybiera się do szkoły do 5. klasy po kilku latach domowej edukacji. W głównych rolach wystąpili Jacob Tremblay, Julia Roberts i Owen Wilson.

Z zupełnie innej kategorii są jednak filmy akcji, które dostarczą nie lada emocji – wśród nich znajdziemy „Indiana Jones i Ostatnia Krucjata”, „Siedem sióstr”, „Mission:Impossible – Ghost Protocol”, „Hulk”, „Lucy” oraz „Inside Man”. W podobnym tonie blockbusterów znajdziecie także „Transformers”, „Watchmen. Strażnicy”, a także „Hellboya”.

Z klasycznych tytułów wyłania się również szeroko znane „Miami Vice”. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się ze „Split”, to produkcja M. Night Shyamalana zdecydowane powinna znaleźć się na liście filmów do obejrzenia w najbliższych dniach. Zobaczycie w nim Jamesa McAvoy’a w dość nietypowej, ale godnej seansu roli – wciela się w osobę z mnogim zaburzeniem osobowości, co prowadzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji.

Lista filmów usuwanych z Netflix – czerwiec i lipiec 2021

Cooking on High Cooking on High 2018 22 cze 2021 London Fields Pola Londynu 2018 27 cze 2021 Tales of the City Miejskie opowieści 1993 27 cze 2021 Black Hawk Down Helikopter w ogniu 2001 27 cze 2021 Zombieland Zombieland 2009 29 cze 2021 Russell Brand: End the Drugs War Russell Brand: End the Drugs War 2014 29 cze 2021 Godzilla: King of the Monsters Godzilla II: Król potworów 2019 29 cze 2021 She-Wolves: England’s Early Queens Monarchinie średniowiecznej Anglii 2012 29 cze 2021 Russell Brand: From Addiction to Recovery Russell Brand: From Addiction to Recovery 2012 29 cze 2021 U-571 U-571 2000 29 cze 2021 Dragon Nest: Warrior’s Dawn Dragon Nest: Wojownicy Świtu 2014 30 cze 2021 Tayo the Little Bus Tayo the Little Bus 2010 30 cze 2021 Drunk History: Pół litra historii Drunk History: Pół litra historii 2018 30 cze 2021 Tik Tok Tik Tok 2016 30 cze 2021 Golden Shoes Uwierzyć w marzenia 2015 30 cze 2021 Zombie Dumb Zombie Dumb 2018 30 cze 2021 Fate/stay night: Unlimited Blade Works Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2014 30 cze 2021 Green Zone Green Zone 2010 30 cze 2021 The VVitch: A New-England Folktale Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii 2015 30 cze 2021 The Bourne Identity Tożsamość Bourne’a 2002 30 cze 2021 Scent of a Woman Zapach kobiety 1992 30 cze 2021 Unbroken Niezłomny 2014 30 cze 2021 Wonder Cudowny chłopak 2017 30 cze 2021 Basmati Blues Basmati Blues 2017 30 cze 2021 Footloose Footloose 2011 30 cze 2021 Only the Brave Tylko dla odważnych 2017 30 cze 2021 Indiana Jones and the Last Crusade Indiana Jones i ostatnia krucjata 1989 30 cze 2021 What Happened to Monday Siedem sióstr 2017 30 cze 2021 Onirica Onirica 2014 30 cze 2021 Daddy’s Home Tata kontra tata 2015 30 cze 2021 Mission: Impossible – Ghost Protocol Mission: Impossible – Ghost Protocol 2011 30 cze 2021 The Feels The Feels 2017 30 cze 2021 Meet the Fockers Poznaj moich rodziców 2004 30 cze 2021 Durarara!!X2 Durarara!!X2 2016 30 cze 2021 Erased Miasto beze mnie 2016 30 cze 2021 Anohana: The Flower We Saw That Day Anohana: The Flower We Saw That Day 2011 30 cze 2021 The Bourne Legacy Dziedzictwo Bourne’a 2012 30 cze 2021 Suicide Suicide 2014 30 cze 2021 Mean Girls Wredne dziewczyny 2004 30 cze 2021 Inside Man Plan doskonały 2006 30 cze 2021 Sword Art Online: Ordinal Scale Sword Art Online: Ordinal Scale 2017 30 cze 2021 Hulk Hulk 2003 30 cze 2021 Lucy Lucy 2014 30 cze 2021 Love Story Love Story 1970 30 cze 2021 Split Split 2016 30 cze 2021 Road to Yesterday Road to Yesterday 2015 30 cze 2021 Sword Art Online Sword Art Online 2012 30 cze 2021 Charlotte Charlotte 2015 30 cze 2021 The Asterisk War The Asterisk War 2015 30.cze.21 The Code The Code 2011 30.cze.21 Fate/Grand Order: First Order Fate/Grand Order: First Order 2016 30.cze.21 Dream Big: Engineering Our World Dream Big: Engineering Our World 2017 30.cze.21 The Bourne Supremacy Krucjata Bourne’a 2004 30.cze.21 Miami Vice Miami Vice 2006 30.cze.21 You Carry Me You Carry Me 2015 30.cze.21 Charlie Wilson’s War Wojna Charliego Wilsona 2007 30.cze.21 It’s Kind of a Funny Story Całkiem zabawna historia 2010 30.cze.21 Watchmen Watchmen. Strażnicy 2009 30.cze.21 Traffik Traffik 2018 30.cze.21 The Accountant of Auschwitz Księgowy Auschwitz 2018 30.cze.21 Nights in Rodanthe Noce w Rodanthe 2008 30.cze.21 Ouija Diabelska plansza Ouija 2014 30.cze.21 O Brother, Where Art Thou? Bracie, gdzie jesteś? 2000 30.cze.21 Anchorman: The Legend of Ron Burgundy Legenda telewizji 2004 30.cze.21 The Bourne Ultimatum Ultimatum Bourne’a 2007 30.cze.21 Hellboy II: The Golden Army Hellboy: Złota armia 2008 30.cze.21 Transformers Transformers 2007 30.cze.21 Fun with Dick and Jane Dick i Jane: Niezły ubaw 2005 30.cze.21 Dracula Untold Dracula: Historia nieznana 2014 30.cze.21 Nowy świat Nowy świat 2015 30.cze.21 We, The Marines We, The Marines 2017 30.cze.21 Your Lie in April Your Lie in April 2014 30.cze.21 Mr. Peabody & Sherman Pan Peabody i Sherman 2014 30.cze.21 No Country for Old Men To nie jest kraj dla starych ludzi 2007 30.cze.21 Bridget Jones’s Diary Dziennik Bridget Jones 2001 30.cze.21 The Mill and the Cross Młyn i krzyż 2011 30.cze.21 Dance Academy: The Movie Dance Academy: The Movie 2017 01.lip.21 Forgetting Sarah Marshall Chłopaki też płaczą 2008 02.lip.21 Simply Actors Simply Actors 2007 03.lip.21 Sorry to Bother You Przepraszam, że przeszkadzam 2018 04.lip.21 Magi: Adventure of Sinbad Magi: Adventure of Sinbad 2014 07.lip.21 My Hotter Half Selfie prawdę ci powie 2017 21.lip.21

