Mnogość nowych tytułów w lipcu na Netflix. Wstępna lista premier

Na co warto czekać? Premiery w lipcu na Netflix

Już na samym początku miesiąca, bo 1 lipca doczekamy się premiery dokumenty „Niech mnie usłyszą”, który skupia się na historii licealnego sportowca z Maryland School for the Deaf oraz jego przyjaciół. Twórcy dokumentu pokazują, jak uczniowie przygotowują się do wkroczenia w życie słyszących. Na co dzień natomiast zmagają się z typowymi i nietypowymi problemami, jak liczne frustracje czy smutek po stracie przyjaciela.

Na fali nastoletnich seriali pokroju „Emily w Paryżu” czy „Szkoła dla elity” przygotowano „Książeta” – serial opowiada o księciu Wilhelmie (Edvin Ryding), który trafia do prestiżowej szkoły z internatem Hillerska. Tam odkrywa, że pociąga wolność i bezwarunkowa miłość, które zastępują mu dworskie zobowiązania. Wkrótce będzie musiał podjąć decyzję o swojej przyszłości wybierając pomiędzy tronem a miłością. W lipcu zadebiutują też nowe sezony „Biohackers”, „Śmiertelnych”, „Outer Banks” oraz „Virgin River”. Interesująco zapowiada się także trzyczęściowy dokument zatytułowany po prostu „Naomi Osaka” ukazujący życie jednej z najlepszych tenisistek na świecie.

Na przestrzeni całego lipca debiutować będą trzy filmy z serii „Ulica strachu”, które nakręcono na podstawie opowieści autora „Gęsiej skórki” R.L. Stine’a. Co ciekawe, potwierdzono że filmy będą należeć do kategor12ii R (tylko dla dorosłych). Kolejne części będą nosić podtytuły „1994”, „1978” i „1666”, a każdy z nich opowie inną przerażającą historię. Czy będą połączone? Sami będziecie musieli się przekonać… Na koniec lipca dostaniemy film „Ostatni najemnik” z Jean Claude’em Van Dammem, w którym aktor wcieli się w byłego agenta francuskiego wywiadu. Po 25 latach jego syn utraci immunitet zapewniający mu bezpieczeństwo i „La Brume” (czyli Mgła) będzie musiał wrócić do akcji, a jednocześnie przyznać się do wiążącej go relacji z chłopakiem.

Oprócz powyższych tytułów, poniżej znajdziecie listę produkcji (za Upflix.pl), które również prawdopodobnie zmierzają na Netflix w lipcu, ale na ich konkretne daty premier lepiej zaczekać do chwili ogłoszenia nowości przez serwis.

Netflix lipiec 2021 – lista nowości