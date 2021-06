I nie zrozumcie mnie źle. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, w jakiej formule są teraz kręcone te filmy i że nie mają one za grosz wspólnego z ulicznymi wyścigami, co było przecież fundamentami całej serii. Teraz to film o wyjątkowo pokręconym zespole służb specjalnych, którzy bez angażowania się w misje niemożliwe nie wiedzieliby co ze sobą zrobić. Już dawno pozbyto się sensownych wyjaśnień dla ich działań, dlatego twórcy mogą sobie pozwolić na dowolne kreowanie wątków oraz relacji pomiędzy bohaterami, byle tylko było to motorem napędowym dla fabuły. W ” Szybcy i wściekli 9″ tym katalizatorem jest powrót brata Dominica Toretto, o którego istnieniu do niedawna nie wiedzieli zapewne nawet sami scenarzyści. Wszystko po to, by dać jakikolwiek przyczynek do nakręcenia kolejnej części.

Szybcy i wściekli 9 to zlepek absurdalnych twistów i scen akcji rodem z kina sci-fi