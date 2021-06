„Luca” to przyjemny film, ale powtarzalność Pixara zaczyna ciążyć

Niezwykle bogate portfolio Pixara chyba doczekało się nowej franczyzy, która zawładnie kalendarzem premier na najbliższe lata. Po ostatnich scenach filmu „Luca” od razu przed oczami stanęła mi wizja co najmniej dwóch sequeli, które opowiedzą dalszą część historii młodego chłopaka. Ten, podobnie jak nowy kumpel Alberto, do niedawna był uważany za potwora, ale splot zdarzeń sprawił, że życie stanęło przed nim otworem. Zanim jednak do tego doszło, musiał odważyć się być po prostu sobą.

Fizyka i logika poszły w odstawkę. Szybcy i wściekli 9 to już mitologia – recenzja

Luca to opowieść o niechęci wobec czegoś nieznanego