Wyjątkowy serial, który „połknąłem” w jeden wieczór. Apple wykręciło niezły numer

„Połączenie oczekujące” to nowa produkcja Apple TV+, którą można zobaczyć w ramach abonamentu. Jak wspomniałem, całość powstała w oparciu o francuski serial CANAL+ i co ciekawe stacja jest współproducentem projektu Apple. Po seansie uznaję to za zaletę produkcji, bo osiągnięty efekt jest więcej niż zadowalający i prawdę mówiąc mam ochotę przyjrzeć się francuskiemu pierwowzorowi. Nie wszystkie seriale z USA bazujące na zagranicznych (najczęściej europejskich) produkcjach były sukcesami, głównie dlatego, że były zbyt oderwane od oryginału. Tym razem wszystko poszło jak należy.

To tylko rozmowy telefoniczne, ale wydarzenia działają na wyobraźnię

Serial bazuje na połączeniach telefonicznych wykonywanych pomiędzy bohaterami każdego z odcinków. To z nich dowiadujemy się kim są i jak rozwija się akcja, ponieważ w konwersacji muszą tłumaczyć rozmówcom swoje działania. Nie brakuje sytuacji, w których ktoś nie dodzwania się do drugiej osoby, nagrywa się na pocztę głosową. Często nawet w oczekiwaniu na połączenie lub po jego zakończeniu bohaterowie mówią sami do siebie, co bywa źródłem nowych informacji. „Połączenie oczekujące” nie jest jednak klasycznym dramatem, a raczej produkcją z gatunki thrillera sci-fi, ponieważ wokół postaci dzieją się dziwne i niewytłumaczalne rzeczy. I tutaj natrafiamy na największą zaletę produkcji.

Wielkie hity na Netflix w 2022. Polubicie Sony za te decyzję