Wielkie hity na Netflix w 2022. Polubicie Sony za te decyzję

Z takiej decyzji zadowolonych może być ponad 200 mln subskrybentów Netflix na całym świecie i nie tylko, bo to jasny sygnał dla całego rynku, że nie wszyscy będą zainteresowani stworzeniem własnej platformy VOD. Tych w ostatnim czasie przybyło i nawet śledzące uważnie branżę osoby mogły już delikatnie pogubić się w zawiłościach rynku, z którym prawie każde studio i dystrybutor wiążą ogromne nadzieje.

Superbohaterowie odchodzą na emeryturę, co potem? Zwiastun Dziedzictwa Jowisza od Netflix

Sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy przyjrzymy się międzynarodowym umowom i licencjom, ponieważ spora część operujących na terenie USA platform nie pojawi się w Europie i w innych regionach, dlatego muszą one polegać na partnerach (czytaj platformach już obecnych na danych rynkach). To jednak powoduje opóźnienia i spory bałagan, ponieważ filmy i seriale wędrują pomiędzy platformami.

Doświadczamy tego zbyt często, dlatego krótka wiadomość od Netfliksa i Sony o zapowiedzi współpracy od 2022 roku to bardzo dobre wieści. Katalog Sony już teraz jest obszerny, a następne miesiące przyniosą kolejne duże produkcje, jak ekranizacja gry „Uncharted”, komiksowy „Morbius”, „Where The Crawdads Sing”, „Bullet train”, a także kontynuacje „Venoma” oraz „Spider-Man: Uniwersum”, „Bad Boys”. Żeby było jasne – Sony nie zrezygnuje z wprowadzenia tych produkcji do kin, bo tam będą najpierw debiutować, ale gdy nadejdzie czas na pojawienie się w streamingu, to od razu zawitają na Netfliksa.

Co zrobi Netflix z 400 milionami dolarów? Kupi dwa wyczekiwane przez wszystkich filmy

Starting in 2022, Netflix will be the first US streaming home for Sony Pictures films following their theatrical releases. Get ready for UNCHARTED, MORBIUS, BULLET TRAIN & WHERE THE CRAWDADS SING, plus future sequels to VENOM, JUMANJI, BAD BOYS & SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

— NetflixFilm (@NetflixFilm) April 8, 2021