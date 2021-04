W nim oglądamy dwie supebohaterki, których rodowód mocy jest różny, ale połączone siły mają im pozwolić zapanować nad złem i występkiem szerzącymi się w mieście. Przyjaciółki z dzieciństwa nie są świeżakami – dysponują wyposażeniem, strojami i pojazdem jak na prawdziwych superbohaterów przystało, choć z ich skutecznością bywa różnie. Przyjaźnie też nie są wieczne, tak samo jak wrogie relacje i tutaj muszę przyznać, że byłem zaskoczony tym co zobaczyłem, ponieważ autorzy scenariusza ewidentnie postanowili namieszać we wszystkim, co się da. Nie tylko zaczerpnęli tak zwane origin story od znanych superbohaterów, ale także powtarzają niektóre sceny z innych produkcji. Taka inspiracja byłaby zabawna, gdyby całość była nieco bardziej uporządkowana i nie sprawiała wrażenia, że do scenariusza dorwał się ktoś z minimalnym doświadczeniem.

Jest pewien element filmu, który działa jak należy