Top Gun: Maverick dopiero w listopadzie

Studio Paramount Pictures, które odpowiada za realizację tego filmu ponownie przesunęło datę premiery, tym razem na 19 listopada 2021 roku. Czy to ostateczna data? Obawiam się, że dzisiaj nikt nie zaryzykuje stwierdzenia, że Top Gun: Maverick pojawi się w kinach na pewno właśnie tego dnia. Wiele na to wskazuje, jak chociażby przyśpieszająca akcja szczepień na całym świecie i bardzo dobre wyniki kin w Chinach, ale dzisiaj niczego nie można być pewnym. Paramount nie dysponuje popularnym serwisem VOD, który mógłby pozwolić osiągnięcie zadowalających zysków poza kinami, więc dopóki te się nie otworzą, to nie będziemy mieli okazji zobaczyć kapitana Pete’a Mitchella w akcji.

Jednocześnie również inne filmy, w których występuje Tom Cruise zaliczą opóźnienie. Mission: Impossible 7 zadebiutuje dopiero 27 maja 2022 zamiast w tym roku w listopadzie, a Mission: Impossible 8 zostało przesunięte z listopada 2022 na 7 lipca 2023. Dopiero w 2023 roku zadebiutują również takie filmy jak Dungeons and Dragons oraz kolejna część serii Star Trek, które miały pojawić się znacznie wcześniej.

F9, czyli 9. cześć Szybkich i wściekłych znowu opóźniona

Podobny los spotkał hitową serię studia Universal, czyli sagę Szybcy i wściekli. 9. część miała pojawić się w kinach w czerwcu zeszłego roku, ale z oczywistych względów się nie pojawiła. Premiera była planowana na ostatni weekend maja, ale studio ponownie ją przesunęło, choć tym razem nieznacznie, bo na 25 czerwca 2021 roku. Wiele będzie pewnie jednak zależało od sytuacji pandemicznej. Universal przesunął też o rok premierę 5. części filmu animowanego o lubianych Minionkach, z 2 lipca 2021 na 1 lipca 2022.

Dobra wiadomość jest taka, że filmy tego studia mogą całkiem szybko trafić do serwisów VOD. Według umowy z siecią kin AMC, Universal może swoje hity pokazać w serwisach VOD już po 17 dniach od premiery kinowej. W przypadku tytułów, które w box office zarobią więcej niż 50 mln USD w weekend otwarcia, sieci kinowe wynegocjowały premierę online dopiero po 31 dniach albo 5 weekendach.

źródło: The Verge