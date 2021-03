Nowe polskie produkcje na Netflix – kwiecień 2021

Niedawno poznaliśmy zapowiedzi polskich filmów i seriali Netflix na 2021 rok – wśród nich są dwie kwietniowe premiery: serial „Sexify” oraz film „Prime Time”. Pierwsza z produkcji opowiada o trzech studentkach, które łączą siły w przygotowaniu algorytmu mającego zapewniać najlepsze wrażenia seksualne kobietom. Niektórzy określają serial jako polską odpowiedź na „Sex Education”, ale produkcja ma jednak nieco inny ton.

Zwiastun sporo zdradza, ale możliwe, że wydźwięk odcinków będzie nieco inny. „Prime Time” natomiast to doceniony już na festiwalach film Jakuba Piątka, w którym główną rolę gra Bartosz Bielenia. Wciela się on w mężczyznę, który w sylwestra wkrada się do studia telewizyjnego i bierze zakładników – wszystko po to, by przekazać wszystkim niezwykle ważną, jego zdaniem, wiadomość, którą trzymał do tej pory w tajemnicy.

Nowe filmy, dokumenty i bajki na Netflix w kwietniu

Ponadto na Netflix w kwietniu zobaczymy sporo nowych seriali, w tym „Cień i kości” czy „Wąż”, a także film „Kowboj na betonowej prerii” z Edrisem Elbą i Calebem McLaughlinem w rolach głównych. Przed nami też premiery „Madame Claude”, „Co widać i słychać” oraz „Thunder Force”. Imponująco prezentuje się lista nowości na licencji – do oferty Netflix trafią takie filmy jak „Tajemniczy ogród”, „47 roninów” „Apollo 11”, „Steve Jobs”, „Pewnego razu… w Hollywood” oraz „Joker”, „Oni żyją”, „Truposze nie umierają”, „Ścigany” i „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości”.

Ciekawie zapowiada się dokument „David Attenborough: Życie w kolorze” czy „Największa kradzież dzieł sztuki w historii”. Dla najmłodszych (i nie tylko!) dobrą wiadomością jest zapowiedź premiery „Mitchellowie kontra maszyny”, który wcześniej był znany pod tytułem „Podłączeni” od Sony. Netflix przejął prawa za 100 mln i wprowadzi film na swoją platformę.

Wszystkie nowości Netflix – kwiecień 2021

Netflix Original – kwiecień 2021 The Disciple Wkrótce na Netflix! Szukając Sheeli Wkrótce na Netflix! Bliskie spotkania zabawnego stopnia: Sezon 2 01/04/2021 Magiczne Andy: Sezon 2 01/04/2021 Znoszone historie 01/04/2021 Tersanjung – film 01/04/2021 Po prostu powiedz TAK 02/04/2021 Kowboj na betonowej prerii 02/04/2021 Madame Claude 02/04/2021 Na szczyt 02/04/2021 Zjazd rodzinny: Część 3 05/04/2021 Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Wszystkiego apokaliptycznego! 06/04/2021 Szybki cash: Serial 07/04/2021 Jak wziąć ślub i nie zwariować 07/04/2021 Wielki dzień: Kolekcja 2 07/04/2021 Dolly Parton: A MusiCares Tribute 07/04/2021 To jest napad: Największa kradzież dzieł sztuki w historii 07/04/2021 Yakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu 08/04/2021 Światło świetlików 09/04/2021 Thunder Force 09/04/2021 Noc w raju 09/04/2021 New Gods: Nezha Reborn 12/04/2021 Nie opuszczaj mnie: 6 historii o prawdziwej miłości 13/04/2021 Mighty Express: Sezon 3 13/04/2021 Prime Time 14/04/2021 Tato, nie rób mi obciachu! 14/04/2021 The Circle – USA: Sezon 2 14/04/2021 The Soul 14/04/2021 Miłość i potwory 14/04/2021 Dlaczego mnie zabiliście? 14/04/2021 Sisyphus: The Myth 15/04/2021 Ride or Die 15/04/2021 Hello, Me! 15/04/2021 Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci: Sezon 4: Meksyk 16/04/2021 Dlaczego takie jesteście? 16/04/2021 Arlo – chłopiec-aligator 16/04/2021 Ajeeb Daastaans 16/04/2021 Into the Beat: Roztańczone serce 16/04/2021 Luis Miguel – Serial: Sezon 2 18/04/2021 Izzy w świecie koali: Sezon 2 20/04/2021 Zero 21/04/2021 David Attenborough: Życie w kolorze 22/04/2021 Pasażer nr 4 22/04/2021 Cień i kość 23/04/2021 Powiedz kiedy 23/04/2021 Tut Tut Autka w Pagórkowie: Sezon 4 27/04/2021 Poradnik Headspace: Sen 28/04/2021 Sexify 28/04/2021 Co widać i słychać 29/04/2021 Yasuke 29/04/2021 A jutro cały świat 30/04/2021 Mitchellowie kontra maszyny 30/04/2021 Partacze: Sezon 2 30/04/2021 Niewinny 30/04/2021 Zwierzaki-celebryci 30/04/2021