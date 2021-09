Apple po cichu podniosło cenę słuchawek o 40%

Przez lata przywykliśmy już do tego, że Apple ma swoje grzeszki i zagrywki, których nie da się nijak logicznie wytłumaczyć. Mam jednak wrażenie, że tym razem przeszli samych siebie. Co zrobili? Bez żadnych informacji, z dnia na dzień podnieśli cenę słuchawek ze swojej oferty które od początku miały najlepszy stosunek jakości do ceny.

Beats Flex są teraz 100 złotych droższe. Oj Apple, słabiutko to wygląda

Po ubiegłorocznej konferencji pisałem o słuchawkach Beats Flex w kontekście najfajniejszej nowości, którą firma się w ogóle nie pochwaliła.

Najlepszą nowością w portfolio Apple są, w mojej opinii, odświeżone słuchawki — niegdyś nazywane BeatsX, teraz Beats Flex. Za 249 złotych można dostać świetne słuchawki Bluetooth z czipem W1, na bardziej elastycznym kablu, których jedno ładowanie zapewni nawet 12 godzin muzyki. A w dziesięć minut naładujemy je do poziomu, który zaoferuje 1,5h odtwarzania. No i co ważne — doczekały się nareszcie ładowania za pomocą USB-C, a także nowych kolorów — w tym limonkowej żółci (yuzu) (...) W takiej cenie trudno tęsknić za kablowymi EarPodsami w pudełku.

Moje zdanie podtrzymuję - bo ilekroć miałem okazję z nich korzystać, byłem zaskoczony tym jak fajny to produkt - zwłaszcza w tej cenie. Z dnia na dzień, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, Apple zadecydowało że teraz Beats Flex będą droższe. I to nie o 20, 30 czy 50 złotych — a równą stówkę. Już nie 249, a 349 złotych, czyli ponad 40%. Nie powiem, wygląda to niezwykle słabo — chociaż wciąż uważam, że w tej cenie pozostają najbardziej opłacalnym produktem w portfolio Apple, jaki użytkownicy mogą kupić. Stosunek jakość/cena jest wciąż na bardzo wysokim poziomie, ale jednak niesmak z podwyżką czterdziestoprocentową z dnia na dzień pozostaje. Tym bardziej, że wprowadzono ją bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Nie wygląda też, aby jakiekolwiek zmiany zaszły w samym produkcie - internetowi komentatorzy spekulują że wszystko to zasługa braków podzespołów.