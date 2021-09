Apple zdecydowało się na "cichą" podwyżkę cen popularnego modelu słuchawek Beats Flex na wielu rynkach. Cena skoczyła do góry nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Więcej zapłacicie za nie także w Polsce. W oficjalnym sklepie online Apple kupicie je teraz za 349 zł - to o 100 zł więcej niż dotychczas. Choć Apple nie zabrało głosu w sprawie i w żaden sposób nie argumentuje swojej decyzji. A szkoda, oficjalne stanowisko rozwiałoby wątpliwości internatów i zakończyły prześciganie się na pomysły, co do powodu: od inflacji, poprzez problemy z dostępnością podzespołów, a na chciwości kończąc.

Beats Flex, choć uznawane za bezprzewodowe słuchawki, w rzeczywistości mają przewód łączący Flex-Form - który sprawdza się w wielu sytuacjach, np. na siłowni, gdzie słuchawki nie wypadną tak łatwo, jak w przypadku słuchawek typu true wireless (co zdarza mi się stosunkowo często) i dotychczas w ofercie Apple wyglądały nadzwyczaj interesująco. Atrakcyjna cena, czip W1 pozwalający na szybkie łączenie i przełączanie między urządzeniami Apple, bezprzewodowe udostępnianie dźwięku, wyszukiwanie ich w aplikacji Lokalizator (obecnie Znajdź) i kilka wariantów kolorystycznych, których zabrakło w AirPodsach. I choć obecna cena 349 zł wydaje się mniej atrakcyjna, to warto sprawdzić ofertę polskich sklepów z elektroniką - w nich Beats Flex dostępne są w dużo lepszej cenie.

Beats Flex z podwyżką ceny. Sprawdzamy, gdzie kupić je najtaniej

Wystarczyło kilka minut w Ceneo, by sprawdzić, gdzie najtaniej kupić Beats Flex w Polsce. Na Allegro za słuchawki w kolorze czarnym lub żółtym należy wydać 139 zł (o 210 zł mniej niż obecna cena w sklepie Apple). Opis wskazuje, że są one nowe, jednak warto wcześniej się upewnić u sprzedawcy o ich stan. W wielu elektromarketach model ten dostępny jest za 169 zł. Obecnie w RTV EURO AGD kupicie ja za 164,99 zł (cena obowiązuje od 28.09.2021 do 31.10.2021). Pozostałe kolory są nieco droższe: w Komputroniku kupicie żółte Beats Flex za 189,90 zł, a szare za 199 zł. W tym samym sklepie za 219 zł kupicie je w kolorze niebieskim i czarnym.

W chwili publikacji tekstu żaden z elektromarketów w Polsce nie zdecydował się na tak drastyczną podwyżkę cen słuchawek Beats Flex. Nie oznacza to wcale, że w najbliższych godzinach lub dniach nie podskoczy ona o kilkadziesiąt złotych. Jeśli chcielibyście je kupić, ale wciąż zastanawiacie się czy warto - to dobry czas na podjęcie decyzji. Tym bardziej, że część sklepów nadal oferuje je w promocyjnej cenie, dużo poniżej 200 zł i zdecydowanie mniej niż to, co zaproponowało teraz Apple w swoim oficjalnym sklepie.