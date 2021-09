Nowe MacBooki Pro z ekranami o wyższej rozdzielczości

Apple MacBook Pro 14/16 z wyższą rozdzielczością

Jak donosi MacRumors w najnowszej wersji systemu macOS Monterey pojawiły się wpisy na temat dwóch nowych ekranów z rodziny Retina. Wygląda na to, że będą to nowe wyświetlacze, które trafią do oczekiwanych notebooków z serii Pro - MacBook Pro 14 i 16. Mniejszy z nich ma oferować rozdzielczość 3024 x 1964 pikseli, a drugi aż 3456 x 2234 piksele. To wyraźnie więcej niż obecnie dostępny MacBook Pro 16, który oferuje 3072 x 1920 pikseli. Dzięki temu gęstość upakowania pikseli wzrośnie z 226 do około 250 na cal, co zapewni jeszcze ostrzejszy obraz. Pozwoli to też na lepsze skalowanie wielkości ikon i okien.

Wiele wskazuje też na to, że wyświetlacze zastosowane w nowych MacBookach Pro skorzystają z technologii Mini LED, podobnie jak najnowszy iPad Pro, a być może zaoferują również wyższą częstotliwość odświeżania. Na to jednak nie ma jeszcze żadnych konkretnych dowodów. Nie mamy też jeszcze potwierdzenia jaki dokładnie procesor trafi do nowych komputerów. Z pewnością będzie to wydajniejsza wersja układu M1, choć analitycy wieszczą, że Apple skupi się raczej na większej wydajności GPU, niż CPU.

W ostatnim czasie pojawiła się też plotka, że Apple dorzuci nieco więcej portów rozszerzeń do swoich komputerów. Niektórzy mają nawet nadzieje na przywrócenie portu MagSafe (jak na renderze powyżej), choć w kontekście ostatniej decyzji Komisji Europejskiej, wydaje się to mało prawdopodobne. Jest jednak nadzieja, że będziemy mieli więcej portów USB typu C, a może nawet czytnik kart SD i port HDMI. Wszystkie te zagadki zostaną rozwiązane już za kilka tygodni.