Jestem jednych z tych użytkowników, którzy tapety zmieniają naprawdę rzadko. Dlatego proces wyszukiwania odpowiedniej grafiki która wyląduje na pulpicie mojego smartfona czy też komputera trwa... dłużej niż kilka-kilkanaście minut. Przez lata jednak dorobiłem się kilku ulubionych miejsc, które pod tym względem nigdy nie zawodzą. Jeżeli szukacie tapet wysokiej jakości, które ozdobią wasze ekrany – warto sprawdzić poniższe adresy i aplikacje!

Simple Desktops

Mniej znaczy więcej. Minimalizm na pulpicie gości u mnie często, a biblioteka Simple Desktops od wielu lat jest u mnie przerabiana. Tamtejsze wzory to głównie nieprzekombinowane wektory, które wyglądają fantastycznie i dostępne są w kilku wielkościach. Można je przejrzeć i pobrać po prostu pod adresem http://simpledesktops.com/. Przed laty były jeszcze dedykowane serwisowi aplikacje, ale te nie należały do specjalnie lubianych (pokuszono się o to, by uczynić je płatnymi, choć nie oferowały specjalnie więcej) — myślę więc, że nie bardzo mamy za czym tęsknić, zaś biblioteka Simple Desktops broni się dzielnie od wielu lat.





Tapety od Google

Jeżeli patrząc na ekran swojego Androida czujecie się znudzeni i żadna inna propozycja z powyższej listy nie przypadła wam do gustu, to... może warto sięgnąć po tapety od Google? Internetowy gigant w 2016 roku wypuścił dedykowaną tematowi aplikację, która dostępna jest w Google Play. Nie brakuje tam całego pakietu obrazów z Google Earth, a także bogatej kolekcji grafik zamieszczanej w Google Plus. Obsługa platformy jest dziecinnie prosta — a jest w czym wybierać!

Backdrops

Aplikacja - klasyka. Dostępna od blisko dekady w sklepie Google Play, posiadająca tysiące zadowolonych użytkowników. Od samej premiery cieszyła się opinią jednej z najlepszych w swojej kategorii. Skąd te opinie? Prawdopodobnie ogromna w tym zasługa samej bazy grafik, która czyni ją unikalną. Tamtejsza społeczność tworzy tapety z myślą o Backdrops właśnie — i można tam trafić na wysokiej jakości grafiki, których nie ma nigdzie indziej. I to w najrozmaitszych stylach i klimatach. Sprawdźcie sami - Backdrops dostępne jest w Google Play za darmo.

Unsplash

Unsplash to popularny serwis ze stockami. A skoro darmowe fotografie, to i potencjalnie duża paczka tapet! W serwisie powstała nawet specjalna kategoria przeznaczona pionowym tapetom, przygotowanym z myślą o urządzeniach mobilnych. Jeżeli nie chcecie przebijać się przez tamtejsze taki czy wyszukiwarkę, to podpowiadam że znajdziecie je tutaj: tapety na Androida, tapety na iOS. Jeżeli takie przeglądanie tamtejszej biblioteki was nie satysfakcjonuje, to warto zainteresować się dedykowanej jej aplikacji, które nie dalej niż kilka tygodni temu trafiła na iPhone.

A skoro mowa o Unsplash, to warto mieć na uwadze takze idealny w swojej prostocie produkt: Walpy (dostępny za darmo w Google Play). Ta niepozorna aplikacja pozwala importować fotografie z bazy stocków, a następnie z prostych krokach edytować ją do własnego widzimisię zestawem prostych w użyciu narzędzi. Sprawdźcie sami, będziecie zaskoczeni jakie to proste.

AmoledBackgrounds for reddit

Smartfony z ekranami AMOLED — czyli tymi z najczarniejszą czernią — cieszą się coraz większą popularnością. I na rynku nie brakuje tapet, które są skrojone pod to, by wykorzystywać ich unikalne możliwości. Regularnie zbiera je społeczność Reddita na specjalnym podforum r/AmoledBackgrounds. Ale by zapewnić do nich jeszcze wygodniejszy dostęp - Droidheat stworzyło aplikację z pełną biblioteką tamtejszych grafik. Aplikację z tapetami stworzonymi z myślą o ekranach OLED pobierzecie w Google Play za darmo.

Walli

Walli to popularna platforma z tapetami na smartfony, które wyróżnia dbałość o jakość i najdrobniejsze szczegóły. Cały pakiet kategorii tematycznych oraz filtrów, które pozwolą nam szybciej trafić na interesujące nas propozycje.

Walli to także społeczność artystów z całego świata, wyróżniających się swoim unikalnym stylem, starannie dobranych przez zespół Walli. Wyszukaliśmy najlepszych grafików z całego świata dzięki czemu ty nie musisz już tego robić. W naszej aplikacji artyści zostają nagradzani za ich pracę: używając Walii pomagasz artystom zdobyć uznanie za ich sztukę. Nagradzamy wszystkich uczestniczących twórców dzieląc z nimi nasze dochody.

Tamtejsza biblioteka dostępna jest bezpośrednio z poziomu urządzeń mobilnych. Dedykowane aplikacje znajdziemy zarówno na Androida jak i iOS.

Vellum Wallpapers

Na koniec jeszcze jedna propozycja — tym razem kierowana ku użytkownikom iPhone'ów. Udaje jej się wyróżnić na tle rynkowej konkurencji podejściem — bowiem każdego dnia trafia tam jedna nowa grafika. By było wygodniej - już z poziomu Vellum możemy podejrzeć jak będzie się z nią prezentował nasz lockscreen, zaś kolekcja która jest udostępniana to wyselekcjonowane obrazki które perfekcyjnie prezentują się na ekranie smartfonów. Vellum Wallpapers pobierzecie za darmo w App Store.

Tapety na smartfony: podsumowując

Powyższe cztery adresy to wybór nieprzypadkowy — poszukując nowej grafiki na ekrany moich urządzeń zaglądam tam regularnie i... jeszcze nigdy się nie zawiodłem. Oczywiście to sprawa mocno subiektywna, bo dla każdego co innego okaże się atrakcyjną tapetą. Dlatego gdybyście nie trafili tam nic dla siebie, warto zawsze przewertować także przepastne biblioteki:

Każda z przywołanych wyżej witryn oferuje ogromną bazę grafik, które perfekcyjnie sprawdzą się jako tapety na telefon. Ale nie tylko - bo wysokiej jakości obrazki z powodzeniem wykorzystać możemy także na naszych tabletach! A na koniec przypomnę też o najlepszych tapetach, które znajdziecie wyłącznie na Samsungach!