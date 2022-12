Może się wydawać, że znajomość języka angielskiego w Polsce jest na wysokim poziomie. Okazuje się, że mimo obowiązkowych lekcji w szkole, rzeczywistość jest nieco inna. Warto więc wziąć sprawy w swoje ręce i to zmienić. Tym bardziej, że mamy narzędzia, które to ułatwiają.

Nauka języka angielskiego nie musi wiązać się z zapisaniem do szkoły językowej i uczestnictwie w lekcjach. Wystarczy smartfon, zapał, chęć rozwoju własnych umiejętności, kilkanaście minut dziennie oraz - oczywiście - aplikacje do nauki angielskiego. I choć może nie pozwoli to na zdanie najtrudniejszych egzaminów potwierdzających kwalifikacje, tak z pewnością nie będziecie musieli wstydzić się na kolejnych wakacjach lub zrozumiecie więcej z oglądania anglojęzycznych filmów i seriali na ulubionym VOD.

Aplikacje do nauki angielskiego – co wiedzieć przed pobraniem

Zarówno App Store jak i Google Play to sklepy, w których znajdziemy dziesiątki, a nawet setki aplikacji, które pomogą w nauce języka angielskiego. Jednak wybór tej jedynej może okazać się dość trudny. Aplikacje polecane przez znajomych mogą okazać się całkowicie nieskuteczne - tym bardziej, jeśli nie wpiszą się w nasz sposób na naukę. Co więc warto brać pod uwagę przed wyborem tej konkretnej?

Zacznijmy od najważniejszego - ceny. Darmowe aplikacje do nauki języków są bardzo popularne i przyciągają najwięcej uwagi. Nie znaczy jednak, że są najlepsze. Warto zwrócić uwagę na takie, które oferują darmowy pakiet podstawowy oraz płatne rozszerzenia. Gdy przyzwyczaimy się do używania apki, chętniej za nią zapłacimy. Równie ważny jest sam stopień zaawansowania lekcji. Nie wszystkie aplikacje do nauki języków perfekcyjnie sprawdzą się w użytkowaniu przez osobę początkującą i średnio-zaawansowaną, choć niektórzy twórcy chwalą się, że ich produkt trafi do każdej grupy, bez względu na to, na jakim poziomie jesteśmy.

Istotnym elementem dobrze zaprojektowanej aplikacji jest sposób motywacji i nagradzania użytkowników. Obecne na rynku apki oferują szereg wyzwań, tabel wyników, bonusów i cyfrowych nagród, które mobilizują do systematyczności. Nic tak nie działa na człowieka jak widmo utraty postępu z perfekcyjnie zaliczonymi lekcjami kilkadziesiąt dni z rzędu.

Aplikacje do nauki angielskiego – zobacz nasze propozycje

Żyjemy w czasach, w których wiele aplikacji na iOS i Android pozwala na korzystanie z nich bez względu na platformę. Powiązane z apkami do konta sprawiają, że wybierając smartfon z jednym systemem, możemy bez większych przeszkód uczyć się na drugim. App Store i Google Play w swojej ofercie posiada bogaty katalog aplikacji do nauki języka angielskiego i wybór tej jedynej jest bardzo trudny. Dlatego poniżej przedstawiamy krótki przegląd tych, które, naszym zdaniem, sprawdzą się najlepiej.

Duolingo

Duolingo to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych aplikacji do nauki języków obcych - i to nie tylko angielskiego. To świetny start dla tych, którzy z angielskim wcześniej nie mieli styczności lub chcą sobie powtórzyć podstawy. Interfejs aplikacji jest bardzo przejrzysty a nawigacja po niej to czysta przyjemność. Proces nauki jest podzielony na rozdziały i tematy, te z kolei zawierają w sobie po kilka lekcji. To idealna appka dla osób, które czują, że muszą popracować nad wymową, gdyż oferuje zestaw ćwiczeń z lektorem. W Doulingo możemy wybrać nie tylko język, ale i czas, jaki chcemy mu poświęcić. Platforma będzie o sobie przypominać w odpowiednich godzinach, a stopień trudności przyswajanych rzeczy będzie stopniowo wzrastał.

Dostępność: iOS, Android

Babbel

Babbel jest aplikacją, która pozwoli poduczyć się języka, jakim osoby anglojęzyczne posługują się na co dzień. A to za sprawą autorskiej metody nauczania o tej samej nazwie. Zgodnie z informacjami od twórców, taka metoda nauki jest zgodna z tym jak działamy i jak funkcjonuje nasz mózg. Według badań psychologicznych, przyswajamy wiedzę łatwiej i szybciej wtedy, kiedy informacje są dla nas istotne i mają dla nas silne znaczenie. Z tego powodu scenki oraz dialogi dotyczą bardzo pospolitych i codziennych sytuacji jak zamawianie taksówki czy znalezienie hotelu w pobliżu. Użytkownicy Babbel chwalą sobie łatwość, z jaką przyswajają gramatykę i zapamiętują informacje dzięki apce.

Dostępność: iOS, Android

Busuu

Dostępność: iOS, Android

Busuu to połączenie tematycznych kursów z ideą platformy społecznościowej. Aplikacja do uczenia się angielskiego może nieść przecież za sobą dodatkowe plusy! Aspekt ten jest wykorzystany doskonale, ponieważ apka oferuje sprawdzanie krótkich form pisemnych przez rodzimych użytkowników danego języka. Jak przy wielu aplikacjach możemy wybrać pakiet darmowy oraz płatny. Ten drugi oferuje dostęp do nauki gramatyki, konwersacji z ludźmi z całego świata, spersonalizowanego planu nauki, uzyskania certyfikatu oraz tryb offline, dzięki któremu możemy uczyć się nawet bez połączenia z internetem.

English Grammar Quiz and Learn

Tutaj wchodzimy na poziom wyżej. Mamy do czynienia z w pełni darmową aplikacją, jednak z podwyższonym progiem wejścia i niestety już porzuconą przez twórców. Warto jednak ją spróbować - tym bardziej, że jej interfejs jest bardzo prosty i nawigacja po niej nie będzie sprawiała żadnych problemów. Po ściągnięciu aplikacji użytkownicy pod ręką mają dostęp do czasów, podstaw gramatyki, ćwiczeń mowy i testów sprawdzających poziom ich wiedz. Aplikacja sprawdzi się wtedy, kiedy chcemy na szybko i w wygodny sposób powtórzyć sobie jakieś zagadnienie gramatyczne.

Dostępność: iOS, Android

HelloTalk

HelloTalk przychodzi z pomocą wszystkim, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Dzięki tej aplikacji użytkownicy mogą między sobą rozmawiać, ucząc się przy tym danego języka. Nie ma niczego lepszego niż rozmowy z "nativami", którzy posługują się angielskim na co dzień i znają wszystkie związane z nim niuanse. Rozmówcy mogą poprawiać nasze pomyłki i odpowiedzieć na wszelkie pytania, na które będą w stanie. W tej aplikacji nie istnieje właściwie żadne ograniczenie języków. Jeśli tylko znajdzie się odpowiedni rozmówca, moglibyśmy się poduczyć właściwie każdego języka, jaki tylko istnieje. Oczywiście angielski stanowi najpopularniejszy wybór.

Dostępność: iOS, Android

Tanio nie zawsze znaczy dobrze

Istnieje wiele darmowych aplikacji, które oferują użytkownikom całkiem sporo korzyści. Nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy, aby poduczyć się słówek w szybki i wygodny sposób. Niestety zdarzają się również produkty, które oferują bardzo kiepskiej jakości zbiory słownictwa, podane w równie kiepsko przygotowanych apkach. Zawsze lepiej zdecydować się na przygodę z aplikacją, która będzie zawierała instrukcje dotyczące wymowy słów - to niestety nie jest normą. Oczywiście te darmowe i najprostsze aplikacje nie sprawdzą się tam, gdzie szukamy dodatkowej pomocy na wyższym poziomie. Jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy w ciemno, warto jest zdecydować się na darmowe apk z płatnymi pakietami i abonamentami oferowanymi także w darmowych wersjach próbnych. Opłacanie ich z góry nie jest konieczne, a pozwoli sprawdzić czy płatne funkcje rzeczywiście nam się przydadzą. Najlepsza aplikacja do nauki angielskiego to przecież ta, która faktycznie nas czegoś nauczy.

Stock Image from Depositphotos