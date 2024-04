Plus wprowadza do oferty smartfon popularnej marki. Specjalna promocja na start

Półtora roku obecności Infinixa w Polsce zaowocowało dostarczeniem na rynek ponad 150 tys. smartfonów. Jednym z najpopularniejszych modeli jest Infinix NOTE 30 Pro i to właśnie on jako pierwszy trafi do Plusa, który właśnie zapowiedział poszerzenie swoje oferty o urządzenia chińskiego producenta. Z tej okazji polski operator przygotował specjalną promocję dla abonentów.

Marka Infinix debiutuje w Plus – szlak przetrze smartfon z funkcją Ultra Power Signal

Infinix NOTE 30 Pro to budżetowy smartfon, mogący pochwalić się między innymi procesorem Helio G99, ekranem AMOLED z odświeżaniem na poziomie 120 Hz, baterią o pojemności 5000 mAh, aparatem 108 Mpx i wykorzystaniem technologii All-Round FastCharge, zapewniającej możliwość ładowania zwrotnego. Ciekawą funkcjonalnością jest też Ultra Power Signal, wspierająca korzystanie z sieci w miejscach ze słabym zasięgiem, jak windy czy miejsca położone pod ziemią – za urządzenie wycenione na niespełna 900 zł to naprawdę zadowalająca specyfikacja.

Infinix NOTE 30 Pro w konfiguracji 8/256 będzie pierwszym smartfonem chińskiej marki w ofercie Plusa. Klienci, którzy zdecydują się na ten model, będą mogli liczyć na dostęp do specjalnej oferty – operator przygotował dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania. W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Jeśli wcześniej nie mieliście do czynienia ze smartfonami marki Infinix, to odsyłam do naszej recenzji jednego z ostatnich modeli, która przybliży Wam ich specyfikę.

Stock image from Depositphotos