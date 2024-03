Abonament w Play drożeje. Czy warto zmienić operatora?

Przy podsumowaniu ostatnich podwyżek abonamentu w Orange, Play, Plus i T-Mobile, w marcu 2023 roku przewidywałem, że jeszcze w zeszłym roku pułap 100 zł miesięcznie zostanie przekroczony.

Tak więc do 100 zł za miesięczny abonament jest już blisko, niektórzy operatorzy mają jeszcze zapas do tego pułapu na maksymalnie jeszcze jedną podwyżkę - myślę, że jeszcze w tym roku to nastąpi.

Nastąpiło to w tym roku, aczkolwiek też jeszcze nie do końca, bo powyżej 100 zł zapłacimy teraz za najdroższy abonament komórkowy w Play, ale w zestawie dostaniemy też kartę SIM z internetem mobilnym do routera.

Nowa oferta na abonament w Play

Dla porównania, poniżej wkleję Wam stare ceny i zawartość abonamentów komórkowych w Play, obowiązujące jeszcze w zeszłym miesiącu:



W nowej ofercie wygląda to następująco (wszystkie pakiety mają oczywiście nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE):

Abonament S ma teraz włączony dostęp do 5G, bez zmiany ceny

Abonament S+ drożeje z 55 zł do 60 zł miesięcznie, a limit transferu danych już na stałe i bez promocji wynosi 50 GB w miesiącu, rośnie więc limit w roamingu UE z 11,96 GB do 13,04 GB. Pojawia się tu też dostęp do 5G.

Abonament M drożeje z 65 zł do 70 zł miesięcznie, a limit transferu danych rośnie ze 120 GB do 150 GB i w roamingu z 14,13 GB do 15,22 GB.

Abonament L drożeje z 85 zł do 90 zł miesięcznie, a limit transferu danych rośnie z 240 GB do 300 GB i w roamingu z 18,84 GB do 19,57 GB.

Abonament HomeBox drożeje z 95 zł do 105 zł miesięcznie - to największa podwyżka mimo, że nie ma tu większych zmian prócz większego limitu w roamingu: 18,84 GB rośnie do 19,57 GB



Wzrosły też abonamenty na kolejne numery, wcześniej w zależności od taryfy ich ceny zaczynały się od 30 zł do 35 zł, a teraz od 40 zł do 45 zł miesięcznie. Nowością jest pojawienie się opcji dokupienia numerów w niższej cenie w abonamencie S+.

Czy warto się przenosić i zmieniać teraz operatora? Nie bardzo, przynajmniej z uwagi na cenę, bo te wyglądają od wielu lat podobnie w abonamentach komórkowych u pozostałych operatorów.

Oferta na abonament w Orange

Co więcej, jeśli chodzi o abonament w Orange, aktualna oferta w Play jest niemal identyczna.



Mamy tu abonament za 60 zł z limitem 50 GB transferu danych, za 70 zł z limitem 150 GB oraz za 90 zł z limitem 300 GB - 1:1 ta sama oferta. Różnica jest taka, że nie mamy tu najtańszego i najdroższego abonamentu z Play oraz w Orange jest aktualnie promocja na 2, 4 lub 6 miesięcy bez opłat.

Oferta na abonament w Plus

Nieco inaczej prezentuje się oferta na abonament w Plus. Dostępne są tu cztery pakiety, dwa najtańsze są takie same, jeśli chodzi o limity transferu i są złotówkę tańsze niż w Play. Z kolei droższe mają mniejszy limit transferu, abonament za 69 zł to 120 GB, a za 99 zł to 250 GB.



Oferta na abonament w T-Mobile

Największe różnice widać w abonamencie T-Mobile, zwłaszcza w zawartości. Dwa najtańsze za 40 zł i 55 zł miesięcznie to odpowiednio 5 GB i 30 GB limitu transferu danych.



Natomiast abonamenty za 70 zł i 90 zł miesięcznie to brak limitu transferu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s i bez żadnych ograniczeń. Ponadto, podobnie jak w Orange jest promocja na darmowe miesiące, ale tylko w dwóch najdroższych abonamentach - 6 miesięcy za darmo.

Stock Image from Depositphotos.